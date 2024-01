Lema verstärkt Wacker Burghausen

Der SV Wacker Burghausen hat bei der Suche nach Neuzugängen über die nahe Grenze geblickt und Michael John Lema verpflichtet. Der 24-jährige Angreifer kommt vom österreichischen Zweitligisten DSV Leoben. Für Sturm Graz und den TSV Hartberg stand Lema auch schon in der Bundesliga der Alpenrepublik auf dem Platz, erzielte drei Tore in 31 Partien. Im Grazer Trikot schnupperte der neue Wacker-Stürmer auch schon zweimal europäische Luft, in der Qualifikation für die Europa League. Karl-Heinz Fenk, Sportlicher Leiter beim SV Wacker, sagt über den Neuzugang: "Wir freuen uns sehr, dass uns mit Michael John ein weiterer hochkarätiger Offensivspieler, der technisch sehr versiert ist, viel Tempo mitbringt und eine hohe Torgefahr ausstrahlt, ab sofort verstärkt."