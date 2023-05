"Lektion erhalten": Kiel erstmals chancenlos

Der Leistungsunterschied zwischen Kiel und Darmstadt war deutlich zu erkennen. Laut KSV-Sportchef Uwe Stöver seien die Störche sogar "vorgeführt" worden.

Holstein Kiel unterlag in den vergangenen zwei Wochen den Aufstiegsaspiranten Heidenheim und Darmstadt jeweils mit 0:3. Trotz des identischen Ergebnisses waren die Leistungen der Störche in diesen Partien unterschiedlich.

Vor allem der Auftritt am Sonntag gegen die Lilien sorgte für Frust bei der KSV, weil der Leistungsunterschied zum Primus deutlicher größer war als beim Gastspiel an der Ostalb. "Wir haben eine Lektion in Sachen Zweikampfführung erhalten. Das ist, glaube ich, das erste Spiel in dieser Saison, in der ich zugeben muss, dass wir keine Chance hatten zu gewinnen", erklärte Trainer Marcel Rapp auf der Pressekonferenz.

Rapp: "Die kleinen Dinge mit großer Wirkung" nicht gut gemacht

Obwohl sein Team bereits nach sechs Minuten zurücklag und schon zuvor Glück hatte, dass Bader nur vorbeischoss, sei Kiel aus der Sicht des Trainers gut ins Spiel gekommen. Anschließend sprach der 44-Jährige aber auch an, was in dieser Partie ausschlaggebend für den großen Leistungsunterschied war. Sein Team habe "die kleinen Dinge mit großer Wirkung" nicht gut gemacht. Damit sprach er beispielsweise die Abstimmung an. So gingen unter anderem zwei Spieler in ein Kopfballduell, woraus dann eine Darmstädter Chance resultierte.

Ähnlich gefrustet wie der Coach zeigte sich auch Uwe Stöver. "Ich habe nach dem 0:1 nicht einmal das Gefühl gehabt, dass wir ins Spiel kommen und unsere Aufgaben machen. Das gilt für die entscheidenden Zweikämpfe, aber auch für das schlampige Passspiel. Wir sind vorgeführt worden", erläuterte der Kieler Sportchef.

Obwohl es für die Störche in der aktuellen Saison angesichts von 40 Punkten um nicht mehr viel geht, finden die Verantwortlichen also noch deutliche Worte. Dass einige Spieler die Saison bereits mental abgeschlossen haben könnten, glaubt Rapp derweil nicht: "Wir müssen nichts schärfen, die Jungs wollen." Das muss seine Mannschaft nun am Samstag gegen Düsseldorf (13 Uhr, LIVE! bei kicker) unter Beweis stellen.