"Lektion aus dem Oberhausen-Spiel gelernt": Rödinghausen will in Gütersloh effektiver sein

Die Niederlage gegen Oberhausen will der neue Cheftrainer des SV Rödinghausen Farat Toku schnell abhaken. Die Effektivität von RWO aber kopieren und in Gütersloh mit seiner Mannschaft auch erstmals auf fremden Platz einen Erfolg feiern.

Sein Debüt gegen Rot-Weiß Oberhausen (0:4) hatte sich Farat Toku, neuer Trainer beim SV Rödinghausen in der Regionalliga West, ganz anders vorgestellt. "Natürlich nervt jede Niederlage. Aber wir können die Partie einordnen, hatten genügend Chancen, um selbst in Führung zu gehen", so der 43-jährige Fußballlehrer, der erst vier Tage zuvor als Nachfolger von Carsten Rump vorgestellt worden war. "Das Ergebnis spiegelte nicht den wahren Spielverlauf wider", sagt Toku - und hakt seine missglückte Premiere ab.

Mehr mit dem Ball

Bereits am Freitag, 19:30 Uhr, steht für den mit hohen Erwartungen in die Saison gestarteten SVR im Rahmen des 15. Spieltages das ostwestfälische Duell beim Aufsteiger FC Gütersloh an. Der gebürtige Bochumer Toku will im Heidewald die katastrophale Auswärtsbilanz dringend aufpolieren. Schließlich wartet Rödinghausen nach sieben Partien in der Fremde nicht nur auf den ersten Dreier, sondern verbreitete mit nur einem Punkt und einem einzigen Treffer alles andere als Schrecken. "Wir haben unsere Lektion aus dem Oberhausen-Spiel gelernt", betont Toku. "Wir wollen in Gütersloh möglichst genauso effektiv sein wie RWO bei uns und unsere Chancen eiskalt nutzen."

Mit den Trainingseinheiten zeigt sich der neue Trainer zufrieden. "Die Jungs sind wissbegierig, ziehen sehr gut mit", erklärt Toku, der vor seinem SVR-Engagement vier Monate beim türkischen Erstligisten Alanyaspor als Co-Trainer gearbeitet hatte, im kicker-Gespräch. Vor allem das Spiel mit dem Ball will Toku forcieren, mehr Torgefahr ausstrahlen, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen. "Diese Abläufe benötigen Zeit", sagt er, weiß aber auch genau, dass er das Team schnell auf Kurs bekommen muss. "Uns erwartet in Gütersloh ein heißer Tanz. Der Gegner ist heimstark, aber wir wollen unseren Matchplan diesmal über 90 Minuten durchziehen. Dann können wir auch erfolgreich sein."

Im zweiten Anlauf

Farat Toku, der viele Jahre für den Traditionsverein SG Wattenscheid 09 als Sportlicher Leiter und Trainer in Doppelfunktion tätig war und später beim FC Viktoria 1899 Berlin den Abstieg aus der 3. Liga nicht verhindern konnte, überzeugte die SVR-Verantwortlichen im zweiten Anlauf. Schon vor einigen Jahren war er am Wiehen im Gespräch. "Der SV Rödinghausen ist eine gute Adresse, hat sich in den letzten Jahren einen Namen auf der Fußball-Landkarte erarbeitet", freut sich der Trainer über die Chance. "Alles ging relativ schnell, weil wir uns bereits kannten und der Kontakt nie abgebrochen war. Der Verein weiß, wofür ich als Mensch und Trainer stehe und welche Fußball-Philosophie ich verfolge."

Personell hat sich die Lage vor dem Derby in Gütersloh zumindest nicht weiter verschlechtert. Rekordtorjäger Simon Engelmann (34/Mandel-OP), der bislang nur sechs Spiele für den SVR absolvieren konnte, ist in dieser Woche wieder in das Training eingestiegen. Für einen Einsatz wird es voraussichtlich noch nicht reichen. Mittelfeldspieler Kevin Hoffmeier (24) macht nach seinem Kreuzbandriss Fortschritte, könnte in den nächsten Wochen in den Trainingsbetrieb eingegliedert werden. Abwehrspieler Jonathan Riemer (23/Außenbandriss) wird in zwei Wochen zurückerwartet. Außenverteidiger Patrick Choroba (27/Leisten- und Adduktorenprobleme) benötigt ebenfalls noch Zeit. "Wenn wir alle Spieler wieder an Bord haben, wird die Qualität im Training und im Kader steigen. Dadurch wird dann auch der Konkurrenzkampf noch zusätzlich angeheizt", blickt Toku optimistisch nach vorne.

Die weiteren Partien

Der Startschuss des 15. Spieltages fällt bereits am Freitag mit fünf Partien. Neben Rödinghausens Auftritt in Gütersloh will Fortuna Köln nach der Topspiel-Pleite gegen den Wuppertaler SV zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach II zurück in die Spur finden. Im Duell der Profi-Reserven stehen sich zeitgleich Fortuna Düssendorf II und der FC Schalke 04 II gegenüber.

Die Erfolgsserie von Alemannia Aachen bekam beim jüngsten 0:3 in Bocholt einen herben Dämpfer. Im Heimspiel gegen Wiedenbrück soll der positive Trend der Wochen zuvor fortgesetzt werden. In der letzten Freitagspartie stehen sich die SSVg Velbert und der SC Paderborn II gegenüber.

Am Samstag steigt dann auch Spitzenreiter Bocholt ins Geschehen ein. Zu Gast am heimischen Hünting ist der 1. FC Düren, der die Tabellenspitze nach zwei Niederlagen in Folge - darunter das peinliche 1:3 gegen Schlusslicht Ahlen - etwas aus den Augen verloren hatte. Eben jenes RW Ahlen hat mit dem Wuppertaler SV die nächste harte Nuss zu knacken.

Der SV Lippstadt braucht gegen den auswärtsschwachen FC Wegberg-Beeck dringend drei Zähler, um sich aus dem Keller zu befreien. Mit RW Oberhausen und dem 1. FC Köln II stehen sich abschließend zwei Teams aus der Spitzengruppe gegenüber.