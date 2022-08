Leizpig remis bei Werner-Comeback - FCA überrascht Bayer - Werder rettet Punkt

Leipzig kam beim Comeback von Timo Werner nur zu einem 2:2 gegen Köln. Bremen rettete gegen Stuttgart spät einen Punkt. Hoffenheim belohnte sich nach Rückstand gegen Bochum. Hertha und Frankfurt trennten sich 1:1.

Werner trifft, doch Köln ergattert Punkt in Leipzig

In Leipzig waren alle Augen auf Timo Werner gerichtet: Der unter der Woche vom FC Chelsea zurückgeholte Nationalspieler kam am Samstagnachmittag gleich zu seinem Startelf-Comeback. Und mit seiner alten, neuen Nummer elf tat Werner gleich das, für was er geholt wurde: Er erzielte in der 36. Minute ein Tor. Allerdings leistete FC-Keeper Marvin Schwäbe kräftig Unterstützung, denn er ließ den eher harmlosen Distanzschuss Werners durch die Finger flutschen. Dann aber mussten die Sachsen noch vor der Pause zwei Rückschläge hinnehmen: Zunächst glich Köln durch Dietz aus (40.), in der Nachspielzeit von Hälfte eins flog Dominik Szoboszlai für eine Tätlichkeit mit glatt Rot vom Platz. Leipzig machte in Unterzahl die Räume eng und wartete auf Konter. Einen davon nutzte Christopher Nkunku, der vor dem Anpfiff die Trophäe als Fußballer des Jahres überreicht bekam, zur 2:1-Führung in der 56. Minute aus. Leipzig zog sich wieder zurück und ließ eigentlich nur wenig zu. Dann aber bugsierte Josko Gvardiol nach einer Ecke den Ball ins eigene Tor (72.)

Nach verschlafener Anfangsphase: Hoffenheim belohnt sich gegen Bochum spät

Keinerlei Anlaufschwierigkeiten hatte der VfL Bochum bei der TSG Hoffenheim. Kaum hatten die Zuschauer auf ihren Sitzen Platz genommen, hatte Simon Zoller den Revierklub mit 2:0 in Führung geschossen (5., 13.). Die TSG schüttelte den Frust über die verschlafene Anfangsphase aber schnell ab und glich binnen acht Minuten durch Christoph Baumgartner (15.) und Ozan Kabak (23.) aus. Die Kraichgauer hatten anschließend Oberwasser, doch Andrej Kramaric scheiterte in der 59. Minute vom Punkt an VfL-Keeper Manuel Riemann. Hoffenheim blieb am Drücker und schnürte Bochum in der Defensive ein. Doch es dauerte bis zur 88. Minute, ehe Munas Dabbur den verdienten Lohn für 1899 einfuhr.

Aufreger kurz vor Schluss: Kein Sieger zwischen Hertha und Frankfurt

Einen Blitzstart erwischte Hertha BSC in der Partie gegen Eintracht Frankfurt. Keine 180 Sekunden waren vergangen, und Suat Serdar schoss die Hauptstädter in Führung (3.). Der SGE waren die Nachwehen des UEFA-Supercups (0:2 gegen Real Madrid) zunächst anzumerken, es dauerte einige Zeit, bis die Eintracht ins Rollen kam. Doch in der 48. Minute nutzte Frankfurt einen Stockfehler von Herthas Filip Uremovic eiskalt zum 1:1 durch Daichi Kamada aus. Fortan wog die Partie hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor Schluss dann noch ein großer Aufreger: Hertha-Keeper Oliver Christensen brachte SGE-Angreifer Rafael Borré zu Fall. Doch Schiedsrichter Frank Willenborg schaute sich nach Intervention des Video-Assistenten die Szene noch einmal an und nahm seine Elfmeter-Entscheidung dann zurück (89.) So blieb es beim Remis, beide Teams müssen weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Burke hat das letzte Wort

Ein packendes und bis in die Schlusssekunden spannendes Duell lieferten sich Werder Bremen und der VfB Stuttgart. Der Aufsteiger ging in einer ganz starken Anfangsphase früh durch Niclas Füllkrug in Führung (4.). Stuttgart benötigte einige Zeit, schlug dann aber in der 38. Minute durch Wataru Endo zurück. In Hälfte zwei war dann der VfB einen Tick aktiver, Silas drehte zunächst das Ergebnis (72.). Erst im Anschluss kam Bremen wieder besser ins Rollen, Oliver Burke sorgte mit der letzten Aktion der Partie für den 2:2-Ausgleich.

Dritte Niederlage: Augsburg macht Leverkusener Fehlstart perfekt

Der Fehlstart von Bayer Leverkusen ist perfekt. Nach dem Aus im DFB-Pokal (3:4 bei der SV Elversberg) und der Niederlage zum Auftakt bei Borussia Dortmund verlor die Werkself auch das erste Heimspiel der Saison. Gegen den FC Augsburg musste sich Bayer mit 1:0 geschlagen geben. Allerdings war auch etwas Pech dabei: Nach den Toren von Augsburgs Frederik Jensen (15.) und Leverkusens Charles Aranguiz (43.) traf der Bayer-Kapitän in der 69. Minute erneut ins Tor - doch Schiedsrichter Benjamin Cortus verweigerte dem Treffer die Anerkennung. So war es André Hahn, der die Fuggerstädter in der 82. Minute zum Sieg schoss. Bayer muss sich die Niederlage ans eigene Revers heften, denn Chancen auf ein besseres Resultat hatte die Seoane-Elf zuhauf.