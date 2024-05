Leitwolf Schlicht weiter in Eilenburg

Michael Schlicht, mit 17 Drittligaspielen und zwei Partien im DFB- Pokal erfahrenster Kicker in Eilenburg, verlängert seinen Vertrag mit dem FCE um ein weiteres Jahr. Der 30-Jährige sei ein ganz wichtiger Baustein, schreibt der Regionalligist in seiner Meldung: "Er hat sich in Eilenburg eingelebt und agierte nicht überraschend in diesem Jahr in etlichen Spielen als Kapitän. Mit seiner Erfahrung ist er für unsere jungen Spieler Gold wert."