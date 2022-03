Leitschs emotionale Woche mit krönendem Abschluss: "Ist natürlich mega"

So schnell kann es gehen. Noch unter der Woche war Maxim Leitsch ein übler Fehler unterlaufen, der zum Pokalaus führte. Drei Tage später sah die Welt schon wieder anders aus.

Schon unmittelbar nach Abpfiff am Mittwoch, als Leitsch in der 120. Spielminute mit seinem zu kurzen Rückpass zu Manuel Riemann die Niederlage verschuldet hatte, waren überall an der Castroper Straße die "Leitsch"-Sprechchöre zu hören.

Auch gegen die SpVgg Greuther Fürth zeigten die 20.000 Zuschauer, dass sie hinter ihrem Schützling stehen würden - und der 23-Jährige zahlte sofort zurück. Nach Eduard Löwens Freistoß ans Aluminium stand Leitsch goldrichtig und drückte die Kugel über die Linie (35.).

"Ich habe viel Zuspruch bekommen - das war echt unglaublich"

"Dass ich da ausgerechnet nach dem Fehler ein Spiel danach mein erstes Bundesligator mache, in so einem wichtigen Spiel, ist natürlich mega", zeigte sich der Innenverteidiger nach Spielende am "Sky"-Mikrofon überglücklich.

Welch eine Achterbahnfahrt der Gefühle, noch drei Tage zuvor hatte er wohl einen seiner dunkelsten Tage als Profi erleben müssen, dann trifft er im 13. Bundesligaspiel erstmals für den Verein, für den er seit 2008 am Ball ist. "Ich habe viel Zuspruch bekommen, von der Mannschaft und von den Fans, das war echt unglaublich", so Leitsch, der seinen Treffer als "einfaches Tor" bezeichnete.

"Müssen noch ein paar Punkte sammeln" - Zieht Bochum an den Adlern vorbei?

Dass der VfL dann auch noch im Aufsteiger-Duell als Sieger vom Platz ging, krönte den Tag des Innenverteidigers, der trotz der 32 Zähler seiner Bochumer noch nicht vom Klassenerhalt reden wollte. "Wir können uns nicht ausruhen, wir müssen noch ein paar Punkte sammeln", so Leitsch, der aber einräumte, "heute einen sehr wichtigen Schritt" gemacht zu haben.

Den nächsten Schritt können die Bochumer nach drei Heimspielen in einer Woche am kommenden Sonntag dann in Frankfurt gehen (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker), mit einem Dreier zieht der VfL sogar an den Hessen vorbei.