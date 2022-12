Leitsch wieder in Mainz: Individuelles Training auf dem Platz

Wochenlang musste Mainz 05 auf Maxim Leitsch verzichten. Am Donnerstag wird der Innenverteidiger am Bruchweg auf dem Platz beim individuellen Training gesichtet.

Vor einer Woche hatte Sportdirektor Martin Schmidt im Trainingslager bestätigt, dass es Maxim Leitsch wieder besser geht und er bis Weihnachten sein Pensum in den Übungseinheiten steigern soll. Am heutigen Donnerstag wurde der 24-Jährige auf einem Nebenplatz der Wolfgang-Frank-Campus gesichtet. "Leitsch ist im individuellen Training", erklärte die 05-Presseabteilung auf kicker-Nachfrage.

Funkstille seit Mitte Oktober - FIFA-Geld für Mainz

Der 1. FSV Mainz hielt sich mit Informationen zur Entwicklung bei Leitsch lange gezielt zurück, nachdem Mitte Oktober ein "körperlicher und mentaler Erschöpfungszustand" diagnostiziert worden ist. Vor acht Tagen hatte Schmidt dann angekündigt: "Wir warten ab, wie es sich entwickelt. Alle hoffen natürlich, dass wir vor Weihnachten merken, er hat die Werte so verbessert, dass er am 2. Januar voll einsteigen kann."

Nach dem Mannschaftstraining am morgigen Freitag verabschiedet Trainer Bo Svensson sein Team in die Weihnachtspause. Beim zweiten Trainingslager vom 4. bis 11. Januar in Marbella sollen dann auch die WM-Fahrer Silvan Widmer, Edimilson Fernandes (beide Schweiz) und Jae-Sung Lee (Südkorea) in den Kreis der Mannschaft zurückkehren. Für das Trio war jeweils in Katar im Achtelfinale Schluss. Die FIFA beteiligt die Klubs, deren Spieler die Runde der letzten 16 erreichten, mit 207.000 Euro (220.000 US-Dollar) am wirtschaftlichen Erfolg der WM. Da die Gelder unter den Vereinen nach einem komplizierten Schlüssel aufgeteilt werden, die einen Spieler in den letzten beiden Jahren beschäftigten, können die Mainzer nach kicker-Berechnungen mit rund 500.000 Euro Zusatzeinnahmen rechnen. "Die Gelder fließen in den Etat der Lizenzspielerspielerabteilung", erläuterte Schmidt.

Neuzugänge im Winter?

Zusätzlicher Spielraum bei der Suche nach Neuverpflichtungen entsteht dadurch kaum. Andererseits hat der FSV in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet, sodass ein Spielerkauf nicht an Sparzwängen scheitern sollte. Schmidt, Svensson und Sportvorstand Christian Heidel machen ihre Entscheidung, ob sie im Januar personell nachlegen, von der gesundheitlichen Entwicklung bei Leitsch und auch Jonny Burkardt abhängig. Letzterer wurde vor zehn Tagen am Knie operiert. Burkardt hatte sich im letzten Spiel vor der Winterpause eine Stauchung zugezogen, die zunächst konservativ behandelt wurde. Laut aktueller Prognose könnte er Anfang/Mitte Januar ins Mannschaftstraining zurückkehren.