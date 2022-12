Leitsch startet Lauftraining, Schmidt fährt bei der Spielersuche "zweigleisig"

Intern war schon bekannt, dass Maxim Leitsch auf dem Weg der Besserung ist. An diesem Mittwoch sprach Sportdirektor Martin Schmidt offen über die positive gesundheitliche Entwicklung des Abwehrspielers von Mainz 05.

Aus dem Trainingslager in Palma de Mallorca berichtet Michael Ebert

Im Oktober hatte sich Maxim Leitsch wegen eines "körperlich und mentalen Erschöpfungszustands", so die Angaben des Vereins, aus dem Trainings- und Spielbetrieb verabschiedet. Seitdem war es leise um den 24-Jährigen geworden, Mainz 05 ging mit Informationen zum Genesungszustand des Innenverteidigers gezielt sehr zurückhaltend um. "Er war in der vergangenen Woche zur Verlaufskontrolle in Mainz und danach im Stadion, wo wir ein längeres Gespräch hatten", erklärt Sportdirektor Martin Schmidt. Leitsch hat mit dem individuellen Lauftraining begonnen und soll das Pensum allmählich steigern. "Wir warten ab, wie es sich entwickelt. Alle hoffen natürlich, dass wir vor Weihnachten merken, er hat die Werte so verbessert, dass er am 2. Januar voll einsteigen kann", so Schmidt. Dann endet bei Mainz 05 die Weihnachtspause und die Intensität der Vorbereitung auf die Fortsetzung der Saison wird deutlich hochgefahren.

Rückkehr nach Bochum kein Thema

Leitsch hatte am 7. Spieltag sein letztes Spiel bestritten und laut Schmidt schon davor das Gefühl, "dass er manchmal schon nach kurzer Zeit müde ist. Seine Belastungsreaktion kam nicht von einem Tag auf den anderen, sondern schleichend und deshalb für ihn nicht bemerkbar". Meldungen, wonach eine Rückkehr zum VfL Bochum zur Debatte stehen könnte, dementiert der 05-Spordirektor: "Es war und ist kein Thema, es gab keinen Kontakt und nie einen Gedanken in diese Richtung."

Was die eigene Personalplanung betrifft, wollen die Rheinhessen nun "zweigleisig fahren", wie Schmidt unterstreicht. Gerade einen Neuen für die Position eines Innenverteidigers, der sich an die Nebenleute gewöhnen muss, wolle man nicht erst Ende Januar holen, "wenn die Saison am 21.1. mit zwei englischen Wochen fortgesetzt wird". Das Anforderungsprofil ist klar, die Kandidaten sollen agil und schnell sein, auch um die vorhandene Crew um Stefan Bell und Alexander Hack gut zu ergänzen. So wie es in der vergangenen Saison und davor durch Moussa Niakhaté und Jeremiah St. Juste gelungen ist. "Ich hoffe, dass Leitsch bald wieder da ist, dann hätten wir eigentlich fünf bis sechs Innenverteidiger und damit genug", setzt Bell darauf, dass sich die Suche bald erledigt haben könnte.