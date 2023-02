Leitls Zuversicht: "Wir wissen, dass wir Paderborn schlagen können"

Nach zwei Niederlagen zum Start der Rückrunde lechzt Hannover nach dem ersten Erfolg im Jahr 2023. Statistisch gesehen könnte es aber kaum einen ungünstigeren Gegner als den kommenden geben …

Hannovers Chefcoach Stefan Leitl will Paderborn erstmals knacken. IMAGO/MIS

Das ist einmal eine wirkliche Horrorbilanz. Seit September 2014, seit sich Hannover und der SC Paderborn 07 in einer der beiden höchsten deutschen Ligen duellieren, gab es eines nie: einen Sieg für 96! Das höchste der Gefühle waren die beiden 0:0-Unentschieden der Niedersachsen zuletzt daheim in den Zweitliga-Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 - alle anderen fünf Begegnungen endeten ausnahmslos mit einem Sieg des SCP07.

"Der Kopf muss auch funktionieren"

Statistisch gesehen könnte es an diesem Samstag somit für Hannover kaum einen ungünstigeren, zumal aktuell besonders erfolgreichen Gegner geben, um nach zwei Niederlagen gegen Kaiserslautern (1:3) und St. Pauli (0:2) die Trendwende zum Besseren einzuleiten. Oder kommt Paderborn, das demgegenüber zweimal, gegen Karlsruhe (1:0) und Düsseldorf (4:1), siegte, gerade recht? "Wir wissen, dass wir Paderborn schlagen können", sagt 96-Trainer Stefan Leitl. "Wir müssen bei uns bleiben, müssen konzentriert sein. Wir brauchen Emotionen im Spiel, aber der Kopf muss auch funktionieren."

Vor allem Letzteres wird sich Fabian Kunze zu Herzen nehmen. Schon neun Gelbe Karten hat der defensive Mittelfeldspieler auf seinem Konto, darunter nach eigener Aussage einige unnötige wie für ungestüme Fouls oder für Meckern. "Ich habe einige vermeidbare Karten bekommen", sagt der Ex-Bielefelder. "Da kann ich definitiv dran arbeiten. Wenn ich das beherzige, habe ich ein paar Karten weniger." Doch seiner typischen Spielweise will sich der 24-Jährige auch nicht berauben, sondern weiterhin mit der richtigen Prise Aggressivität vorangehen. Seine Forderung: "Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir brauchen gegen Paderborn eine Steigerung. Aber in der 2. Liga kannst du jeden schlagen."

"Zwei Mannschaften, die offensiv und nach vorne spielen wollen"

Bangemachen gilt weder wegen der düsteren Bilanz noch wegen der Stärke des Gegners in Hannover, wo alle nach dem ersten Sieg im Jahr 2023 lechzen. Schließlich habe man mit den Fans im Rücken auch selbst einiges auf den Platz zu bringen, sagt Stefan Leitl voller Zuversicht. "Ich gehe davon aus, dass es ein richtig gutes Spiel wird von zwei Mannschaften, die offensiv und nach vorne spielen wollen und die viele fußballerische Elemente haben. Deswegen freuen wir uns auf das Spiel." Vielleicht an diesem Spieltag ja mit einem noch nie dagewesenen Ausgang …