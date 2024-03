Leitls Pläne mit Halstenberg

Marcel Halstenberg ist als Führungsfigur nicht wegzudenken aus dem Spiel von Hannover 96. Wo aber kann er am effektivsten zum Erfolg beitragen? Trainer Stefan Leitl hat eine Variante im Kopf.

Eines gilt es für den Trainer von Hannover 96 zum bisherigen Verlauf der zweiten Saisonhälfte festzuhalten. "Wir haben in der Rückrunde in sieben Spielen 14 Punkte geholt, das ist ein Zweier-Schnitt", sagt Stefan Leitl und urteilt: "Damit sind wir ordentlich unterwegs."

Um weiterhin Druck auf die Spitzengruppe auszuüben und womöglich auch noch selbst in das so offene Rennen um den Aufstieg einzugreifen, feilt der Coach permanent an der vermeintlich besten Formation. Das jüngste 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf führte ihn da etwa dazu, einen kürzlich bereits geäußerten Gedankengang zu realisieren: Die Verschiebung von Marcel Halstenberg aus dem Abwehrzentrum auf die Außenverteidigerposition.

"Eine Frage der Abwägung"

Spätestens, nachdem Derrick Köhn die Niedersachsen in der Winterpause Richtung Türkei zu Galatasaray verlassen hatte, war die Idee gereift, es einmal mit Halstenberg auf der Seite zu probieren - trotz dessen Strahlkraft als Führungsspieler, die naturgemäß auf einer zentralen Position zur Geltung kommt."Als Team können wir den Abgang von Derrick kompensieren und auffangen", so Leitl damals. Dies gelänge nominell mit Sei Moroya rechts sowie dem von dort nach links weichenden Jannik Dehm.

Letzterer aber muss zurzeit rechts agieren, weil Muroya mit einer Muskelverletzung noch mindestens bis nächste Woche fehlt. "Das Offensivspiel der Außen-Verteidigung ist wichtig für uns", weiß aber Leitl - ebenso, dass genau diese Rolle nicht maßgeschneidert ist für Bright Arrey-Mbi, der sich als eigentlicher Innenspieler gegen Düsseldorf versetzt auf die Seite schwergetan und gehemmt auf den Wegen nach vorne gewirkt hatte. Leitl: "Bright ist kein gelernter Außenverteidiger. Man hat einen anderen Impact, wenn man einen Gelernten dorthin stellt."

Und damit Halstenberg: "Es wird sich nicht die Frage stellen, ob Marcel diese Position spielen kann. Das hat er jahrelang auf höchstem Niveau gezeigt." Mit RB Leipzig interpretierte der 32-Jährige diese Rolle unter anderem sogar in der Champions League und im Pokalfinale. "Trotzdem gehen wir mit dem Spieler in den Dialog, weil wir ihn als zentrale Figur für die Abwehrmitte geholt und das auch so besprochen haben", so Leitl, und: "Ein Risiko in der Innenverteidigung sehe ich nicht."

Arrey-Mbi und Phil Neumann hätten es schließlich jüngst in Topspielen wie gegen Fürth (2:1) und den HSV (4:3) sehr gut gemacht. "Du brauchst aber in unserem Spiel - gerade gegen tief stehende Teams - offensive Flügel", so Leitl weiter. "Darauf haben wir mit der Umstellung gegen die Düsseldorfer, die sehr tief standen, reagiert." In Wiesbaden erwarte man nun einen Gegner, der noch tiefer steht und über die Umschaltaktionen kommt. Und damit setzt beim Coach das Grübeln ein, denn er weiß zugleich: "Wir brauchen auch die Struktur in der Spieleröffnung, die wir mit Marcel Halstenberg haben. Es ist eine Frage der Abwägung."

Hält Halstenbergs Knie?

"Es hat sich ganz gut angefühlt", schilderte Halstenberg seine Eindrücke nach der vorübergehenden Rückkehr auf die linke Seite gegen Fortuna. Ob es ein Modell für die Zukunft sei? "Das muss der Trainer entscheiden. Ich habe einige Spiele nicht mehr auf dieser Position gespielt. Mal gucken." Gucken - das gilt freilich auch noch für den Fitnesszustand. Zu Wochenbeginn fehlte Halstenberg wegen einer Kniereizung im Trainingsbetrieb. Ob das Knie hält und er gegen den Aufsteiger überhaupt auflaufen kann, muss sich somit noch kurzfristig zeigen.