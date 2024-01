Leitls Forderungen: "Wir müssen auf Punkt funktionieren"

Der Start ins neue Jahr verlief für 96 vielversprechend. Das Team verinnerlicht offenbar die Vorstellungen seines Trainers. Der reagiert mit einem klaren Appell...

Beim Blick auf das Geschehen in der 2. Liga kann selbst ein direkt Beteiligter seine Verwunderung nicht verbergen. "Wer hätte gedacht, dass der Herbstmeister zweimal in Folge verliert?", fragt Stefan Leitl. "Kiel hatte einen Riesenlauf vor dem Winter, die haben uns geschlagen, die haben den HSV geschlagen. Jetzt verliert man zweimal in Folge…"

Die Patzer der Holsteiner, das Straucheln des HSV - Entwicklungen, die Hannovers Trainer von Platz sechs aus wieder nach oben blicken lassen. Zumal die Leistungen der eigenen Mannschaft zum Start ins neue Jahr vielversprechend anmuten - etwa zuletzt bei der überzeugenden 3:0-Gala gegen den 1. FC Nürnberg. "Die Jungs waren in der Umsetzung gut, wir hatten eine gute Energie auf dem Platz. Das Ergebnis lässt sich einordnen. Die Chancen für einen höheren Sieg gegen Nürnberg waren da, aber auch so ist es in Ordnung. Die Jungs haben es sich erarbeitet."

"Kopf frei, Brust breit"

"Der Kopf war frei, die Brust war breit, so wie schon in Elversberg", erinnerte Leitl an das erste Rückrundenspiel beim Aufsteiger (2:2) und an Weichenstellungen in der Vorbereitung: "Im Trainingslager haben wir im Dialog mit den Spielern besprochen: wir brauchen hohen Einsatz, den totalen Fokus auf Intensität im Training und im Spiel. Wir wollen gute Leistungen zeigen und unsere Möglichkeiten nutzen, um Spiele zu gewinnen." Bisher mit Erfolg.

"Ein Selbstläufer? Nein!"

Trotz der aktuellen Euphorie im Umfeld ist Leitl Realist genug, die Situation mit beiden Beinen auf dem Boden stehend einzuschätzen. "Es war ja nicht alles schlecht und es war auch jetzt in den letzten beiden Spielen nicht alles gut", sagt er und fordert: "Und jetzt geht es weiter, jetzt kommt Hansa Rostock, da muss unser Anspruch auch sein, dass wir dieses Heimspiel gewinnen können, ohne überheblich zu sein oder den Gegner nicht zu respektieren, sondern einfach: Ja, wir sind in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen. Aber wir müssen auf Punkt funktionieren, und wenn wir nicht auf Punkt funktionieren, werden wir das Spiel nicht gewinnen."

Jede Partie in der 2. Liga sei harte Arbeit, so der in dieser Hinsicht erfahrene Coach. Sein Appell: "Das Spiel gegen Nürnberg war, wie es lief, einfach auch gut. Wir haben das umgesetzt, was wir wollten. Und jetzt wird es zum Selbstläufer? Nein, wir wollen uns gut und gewissenhaft auf die neuen Anforderungen vorbereiten."

Diese seien durchaus anspruchsvoll. "Der Ansatz von Rostock ist ein anderer als der Nürnberger. Sie spielen viel vertikal, haben gute Pressingmomente, lange Einwürfe, Standards und sind im Zweikampf stark."