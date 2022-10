Leitls deutliche Worte an Kreuzer: "Ich kann das nicht nachvollziehen"

Da hat sich Oliver Kreuzer wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt. Zumindest sieht das Stefan Leitl so. Der Trainer von Hannover 96 ist wenig erfreut über die Aussagen des Sportdirektors vom Karlsruher SC.

Hannovers Trainer Stefan Leitl ist not amused. IMAGO/Zink

Kreuzer war am Donnerstagabend bei einer Talkrunde der Neuen Presse in Hannover zu Gast und tat dort kund, dass 96 eine Mannschaft habe, "die aufsteigen kann. Sie sind auf den einzelnen Positionen überdurchschnittlich besetzt. Wenn Du noch einen Key-Player vorne dazu bekommst, kannst Du aufsteigen", urteilte Kreuzer über den Gegner, bei dem der KSC am Sonntag antreten muss.

Leitl findet diese Äußerungen unangebracht und erklärte auf der 96-Pressekonferenz am Donnerstag: "Ich kenne den Olli schon sehr lange und kann nicht nachvollziehen, dass er drei Tage vor dem Spiel in Hannover über unseren Klub spricht. Das muss mir erstmal einer erklären. Wir sind auf der Position des Sportdirektors gut aufgestellt und werden richtige Entscheidungen treffen."

Leitl: "Es geht mir um den Zeitpunkt"

Auf Nachfrage führte Leitl weiter aus: "Oliver Kreuzer hat nichts Schlimmes gesagt. Aber es geht mir um den Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob mich die Badische Zeitung drei Tage vor dem Spiel in Karlsruhe einlädt und ich da beim Talk dabei bin und mich über den KSC äußere. Sie sollten gut daran tun, ihre eigenen Aufgaben zu erledigen und nicht über uns zu sprechen." Zuletzt hatte der KSC dreimal in Folge verloren.

Verzichten muss Leitl am Sonntag im Duell mit den Karlsruhern auf die verletzten Cedric Teuchert, Gael Ondoua und Luka Krjanc. Teuchert und Krjanc sollen aber in der nächsten Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren.