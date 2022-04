Leitls Ausstiegsklausel bis 30. April - Drei Szenarien für Fürth

Nach dem Fürther Abstieg ist die wichtigste Personalie die von Stefan Leitl. Der Trainer will sich in dieser Woche entscheiden, ob er beim Kleeblatt bleibt oder eine neue Herausforderung sucht.

Das Vertrauen in Leitl seitens der Verantwortlichen in Fürth ist riesig. Das beweist allein die Tatsache, dass sein Job auch nach nur einem Punkt aus den ersten 14 Saisonspielen nie zur Diskussion stand.

Sportdirektor Rachid Azzouzi hat Leitl sogar das Angebot unterbreitet, den bis 2023 laufenden Vertrag langfristig zu verlängern, eventuell sogar bis 2027. Doch Leitl zögert, schließlich könnte er auch bis zum 30. April eine Ausstiegsklausel ziehen. Insgesamt sind sogar drei Szenarien möglich.

Erstens: Leitl bekennt sich zum Kleeblatt und wird nach bereits über drei Jahren im Amt endgültig zur Langfristlösung. Dafür sprechen das ruhige Umfeld, in dem er sich entfalten und arbeiten kann und ein Kader, der nicht auseinanderbrechen dürfte und in der 2. Liga eine ordentliche Rolle spielen sollte. Nicht sofort, aber in ein paar Jahren strebt die SpVgg sehr wohl den Wiederaufstieg an.

Zweitens: Leitl zieht die Klausel und wechselt zu einem anderen Klub. Ob dies allerdings schon in dieser Woche verkündet würde, ist sehr fraglich, mehr als lose Kontakte zu Vereinen wie etwa Schalke gab es bislang offenbar nicht. Für diese Option sprechen Leitls großer Ehrgeiz und vielleicht auch das Gefühl, in Fürth mit dem sensationellen Aufstieg und dem Jahr Bundesliga eine natürliche sportliche und wirtschaftliche Grenze erreicht zu haben.

Drittens: Leitl hört auf und legt eine längere Pause ein. Eine solche hatten der Trainer in den vergangenen Jahren so gut wie nicht. Er könnte und würde die Zeit zu Fortbildungen, Praktika und dem Ausbau seines Netzwerks nutzen. Einem Trainer in der Premier League über die Schulter zu schauen würde Leitl zum Beispiel reizen.