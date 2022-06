Leitl: "Wir wollen wieder für etwas stehen"

Am Rande des offiziellen Trainingsauftakts von Hannover 96 wurde auch der neue Trainer Stefan Leitl vorgestellt. Dem Ex-Fürther Coach geht es vor allem um "aktives Fußballspielen".

Der neue Mann an der Seitenlinie ist nun auch offiziell in Hannover angekommen: In seiner ersten Pressekonferenz seit seinem Wechsel von Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth nach Niedersachsen, erklärte Stefan Leitl seine Vorfreude für das neue Projekt in Hannover und gab direkt seine Zielsetzung bekannt. "Ich bin voller Tatendrang und kann es kaum abwarten, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen", erklärte der 44-Jährige.

Leitl "voller Tatendrang"

Die schöne Stadt und offenen Menschen hätten seine Entscheidung in die niedersächsische Landeshauptstadt zu kommen "noch einmal unterstrichen". Auch Marcus Mann, der Sportdirektor der 96er, freute sich über die Neuverpflichtung auf der Trainerposition. "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, einen sehr begehrten Trainer von Hannover 96 überzeugen zu können."

Bedingt durch den großen Kaderumbruch beim Tabellen-Elften der abgelaufenen Zweitligasaison ist der Sportdirektor mit seiner Erwartungshaltung trotz aller Freude vorsichtig. "Wir haben neun Neuzugänge und einen neuen Trainer. Wir sind uns bewusst, dass das auch alles etwas Zeit braucht."

Von unserer Seite wird es keine großen Töne geben, weil wir Schritt für Schritt gehen wollen. Marcus Mann

Erst wenige Minuten vor der Pressekonferenz war bekannt geworden, dass Stürmer Maximilian Beier ein weiteres Jahr von der TSG Hoffenheim ausgeliehen werden konnte. "Von unserer Seite wird es keine großen Töne geben, weil wir Schritt für Schritt gehen wollen. Wie groß die Schritte dann sind, ist von unserer Seite heute auch nicht vorhersehbar", so Mann

Leitl: "Schnell zu einem Team werden"

Zeit will auch Leitl seinen neuen Schützlingen geben, jedoch nicht in allen Belangen: "Ich bin ein Trainer, der den Teamgedanken unheimlich wichtig findet. Und das erwarte ich auch von den Spielern, dass wir schnell zu einem Team werden." Den Spielstil der 96er, die mit nur 35 geschossenen Toren die viert-schlechteste Offensive der gesamten 2. Liga darstellten, will der 44-Jährige stückweise verbessern. "Wir haben klar kommuniziert, dass wir den Weg der kleinen Schritte gehen wollen. Und wir wollen wieder für etwas stehen: Wir wollen aktiv sein im Spiel gegen den Ball und aktiv im Angriffsspiel", erklärte der Trainer.

In Hannover sollen sich also große Entwicklungen in kleinen Stücken bemerkbar machen - gelingen soll dies vor allem mit einem stark verjüngten Kader. "Dieser Neuaufbau wurde so gestaltet, dass wir jünger werden und jungen Talenten auch die Chance geben, sich zu zeigen", machte Leitl deutlich.

Bekenntnis zu Zieler

Einer, der inzwischen nicht mehr zu den Jungspunden der 96er gehört, erhielt dann aber auch noch Rückendeckung vom neuen Trainer: Torhüter Ron-Robert Zieler (33). "Ron-Robert Zieler hat im letzten Jahr eine gute Runde gespielt. Von daher spricht zum jetzigen Zeitpunkt auch nichts dagegen, dass er am 15. Juli dann in der Kiste steht." Zumindest die berühmt-berüchtigte Torwart-Frage scheint in Hannover also früh geklärt zu sein.