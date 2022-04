Leitl: "Wir werden am Wochenende nicht absteigen"

Drei Chancen bleiben dem Kleeblatt, um sich mit wenigstens einem Auswärtssieg aus der Bundesliga zu verabschieden. In 14 Partien auf fremdem Platz holte Stefan Leitls Team erst zwei Punkte. Am Ostersonntag (17.30 Uhr) geht es zur TSG Hoffenheim, im Hinspiel setzte es ein 3:6.

An diesem Sonntag könnte es passieren, dass der Wiederabstieg des Kleeblatts definitiv wird. Gewinnen aus dem Trio Stuttgart, Bielefeld und Hertha BSC zwei Teams und Fürth nicht, wäre es soweit. Leitl wehrt sich zumindest verbal nach Kräften: "Wir fahren nach Hoffenheim, um zu gewinnen, und werden am Wochenende nicht absteigen."

Christiansen ist angeschlagen, Pululu gesperrt

Mit ins Reisegepäck nimmt der Coach allerdings die längst zur Gewohnheit gewordenen Personalsorgen. Max Christiansen droht angeschlagen ebenso wie Jeremy Dudziak auszufallen. Dudziak fehlte bereits in den vergangenen Wochen mit Achillessehnenproblemen, die unter der Woche zurückkehrten. Für Christiansen stünden zwei Alternativen parat: Tobias Raschl oder Sebastian Griesbeck, der in diesem Fall aus der Innenverteidigung vorrücken würde. Mit Gideon Jung hat Leitl im hinteren Bereich immerhin eine Option mehr, wenn auch nur als Joker nach seiner langwierigen Knieverletzung.

Fehlen wird zudem Angreifer Afimico Pululu, der am Mittwoch in der U 23 in der Regionalliga aushalf, beim 0:0 in Eichstätt jedoch die Rote Karte sah und nun gesperrt ist. "Für mich war das ein normaler Zweikampf, auch nach Rücksprache mit Trainer Petr Ruman", sagt Leitl, er muss dennoch die Konsequenzen mittragen. Da die U 23 aber noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt hat, wird sie auch weiterhin Verstärkung aus dem Profikader bekommen, wenn es vom Zeitplan passt.

Vier torlose Spiele am Stück?

In der Bundesliga wartet Fürth seit sieben Spielen auf einen Sieg und seit drei Spielen auf ein Tor - vier torlose Spiele am Stück wären eingestellter Vereinsnegativrekord in der Bundesliga. Hoffnung auf ein Ende dieser Serie bereitet das Hinspiel, in dem die SpVgg drei Tore schoss. "In eigenem Ballbesitz war das unser bestes Saisonspiel", erinnert sich Leitl, bei Hoffenheims sechs Treffern sei gefühlt jeder Schuss im Tor gelandet. Die nötige Balance zwischen Defensive und Offensive fehlte wie so oft - ob dies am Sonntag anders aussieht?

Das Restprogramm der Bundesliga