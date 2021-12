Leitl: "Wir waren keine drei Tore schlechter"

Gemischte Gefühle beim Kleeblatt nach dem 0:3 bei Borussia Dortmund: Lob und Zufriedenheit über eine bis auf das Ergebnis gute Leistung auf der einen Seite, Ärger und Unverständnis über den Unparteiischen Daniel Schlager auf der anderen.

Hat man als kleiner Verein bei Schiedsrichtern keinen Bonus? Die Frage ist müßig, stellte sich den Verantwortlichen bei der SpVgg aber automatisch. "Ich habe das Empfinden, dass in der ein oder anderen Situation die Augen verschlossen werden. Das geht nicht, es war ein klarer Eingriff in das Spielgeschehen", echauffierte sich Trainer Stefan Leitl auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Was war passiert? Der bereits wegen einer Unsportlichkeit verwarnte Jude Bellingham rauschte rücksichtslos in Max Christiansen, spielte dabei allerdings auch klar den Ball. Letztlich lag die Szene gerade noch im Ermessungsspielraum von Schiedsrichter Daniel Schlager. Leitl sah es anders: "Das ist für mich eine ganz klare Gelb-Rote-Karte, das macht mich wütend." Dabei mag eine Rolle gespielt haben, dass in dieser Saison - mit Ausnahme des umstrittenen Siegtreffers gegen Union Berlin - strittige Entscheidungen meist gegen Fürth ausfallen.

Du musst dich auch mal wehren, auch als kleine Spielvereinigung. Stefan Leitl

Leitls Mannschaft war zu diesem Zeitpunkt gut im Spiel, lag nur durch einen unglücklichen Handelfmeter („Den kann man geben, ganz klar“) mit 0:1 hinten. Ob Überzahl in der zweiten Hälfte etwas am Ausgang geändert hätte? "Es ist hypothetisch zu sagen, wir hätten das Spiel gedreht. Aber wir hätten zumindest gute Chancen gehabt", sagte Leitl und fand es einfach nur "sehr, sehr bitter". Er selbst sah noch auf dem Platz eine Gelbe Karte fürs Protestieren - und würde es wieder tun: "Du musst dich auch mal wehren, auch als kleine Spielvereinigung. Wenn eine Strafe kommt, werde ich diese zahlen, hoffentlich für einen guten Zweck."

Unabhängig vom Schiedsrichter war Leitl sehr einverstanden mit der Leistung seiner Elf. "Ein verdienter Sieg für den BVB, aber auch Glückwunsch an meine Mannschaft für einen sehr couragierten und disziplinierten Auftritt. Wir waren keine drei Tore schlechter. Und man hat gesehen, dass uns der Sieg gegen Union Berlin viel Selbstvertrauen gegeben hat." Stellt sich nur die Frage, ob sie dieses ins letzte Hinrundenspiel gegen den FC Augsburg rettet. Am Samstag stehen die Chancen auf ein Erfolgserlebnis höher als gegen die Borussia. Nichts anderes als der zweite Heimsieg muss das Ziel sein, damit an Weihnachten zumindest noch ein einzelner Funke Hoffnung auf den Klassenerhalt glimmt.