Leitl: "Wir sehen uns im nächsten Jahr"

Nach der bislang besten Saisonleistung wächst bei 96 die Zuversicht auf eine gelungene Restsaison. Doch es gibt auch mahnende Worte des Trainers. Und einen Satz, der Interpretationen zulässt ...

Ein überzeugendes 3:0 gegen den 1. FC Nürnberg, der zuvor in der Tabelle um zwei Plätze und zwei Punkte besser dagestanden hatte - klar, dass in Hannover die Freude groß war. Einziger Makel an der bislang besten Saisonleistung der Niedersachsen war der Chancenwucher, vor dem Hintergrund von weit mehr als einem Dutzend bester Einschussmöglichkeiten und allein vier Pfosten- oder Lattentreffern gegen den Club.

Hannover wird auch irgendwann mal da landen, wo alle sein wollen. Stefan Leitl

"Die Jungs waren gut in der Umsetzung", setzte Stefan Leitl eher nüchtern zu seiner Analyse an, doch: "Mit dem Auftritt und der Leistung sind wir sehr zufrieden." Besonders glücklich stimmte den 46-Jährigen, dass die Mannschaft die Umstellung auf die neue, offensivere Grundordnung das 4-4-2 mit Raute immer mehr verinnerlicht, gepaart mit den in der Liga gefragten Tugenden. "Wichtig war, dass die Jungs durch gute Ergebnisse Vertrauen in die neue Ausrichtung bekommen." Speziell gegen Nürnberg habe man gesehen, dass gewisse Prozesse greifen. Wichtig sei zugleich aber auch die Energie der Spieler und die Eigenschaft, nicht immer nur taktisch und offensiv zu denken, sondern Prioritäten auf die Anforderungen in der 2. Liga zu legen. Diese seien: "Zweikampfverhalten, Restverteidigung, Im-Spiel-bleiben."

Die Zuversicht auf eine gelungene Restsaison wächst in Hannover - so weit, so gut. "Wir gehen hier einen gemeinsamen Weg", konstatierte Leitl mit leicht mahnendem Unterton, angesprochen auf die Kritik, die sich nach zuletzt sechs sieglosen Spielen breit gemacht hatte. Und mutmaßlich zielte der Coach auch auf im engeren und weiteren Umfeld allzu schnell gehegte Träume von der Bundesliga. "Ich glaube, wenn alle bereit sind, diesen Weg zu gehen, dann wird Hannover auch irgendwann mal da landen, wo sie alle sein wollen."

Wünsche für die Restsaison

Zu den guten Gepflogenheiten unter den Trainern am Ende ihrer Statements in der Pressekonferenz gehört, dem Kollegen für die Zukunft gute Wünsche mitzugeben. "Fiero, dir natürlich maximalen Erfolg für die restlichen Spiele", richtete auch Leitl entsprechende Worte an seinen an diesem Abend geknickt wirkenden Nürnberger Pendant Cristian Fiel, verbunden mit einem interpretationsfähigen Nachsatz: "Wir sehen uns im nächsten Jahr …"

Was heißt das? Ein Abstieg der beiden Konkurrenten vom Freitagabend scheint ausgeschlossen, ebenso schwierig wird’s mit dem Sprung in die Bundesliga, erst recht einem gemeinsamen. Bliebe für ein sportliches Wiedersehen 2024/25 der Verbleib sowohl Nürnbergs als auch Hannovers in der 2. Liga und die Deutung: Leitl setzt statt Aufstieg realistischerweise eher auf die weitere Festigung besagter Abläufe - was bei diesem 3:0 so vielversprechend gelang.