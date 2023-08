Leitl: "Wir haben viele Dinge, die wir besser machen müssen"

"Eine reizvolle und schwere Aufgabe" wartet am Sonntag auf Hannover 96. Nach dem durchwachsenen Start gegen Elversberg hat Trainer Stefan Leitl mit seinem Team in Nürnberg einiges gutzumachen.

Nach dem Saisonstart am vergangenen Samstag im eigenen Stadion stehen für Hannover 96 nun drei Auswärtsspiele auf dem Programm: am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Nürnberg, am Freitag danach im DFB-Pokal beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen und am 19. August bei Hansa Rostock. Auf heimischen Rasen darf 96 erst am 26. August wieder spielen, wenn der HSV zu Gast ist.

Mit dem durchwachsenen 2:2 zum Auftakt gegen Aufsteiger SV Elversberg war Stefan Leitl nicht zufrieden. Insbesondere das unsaubere Pass-Spiel stieß dem 96-Trainer übel auf. "Wir haben viele Dinge, die wir besser machen müssen", bilanziert der Coach. "Insgesamt können wir deutlich mehr."

Ezeh nach Krankheit zurück im Training - Nielsen doch im Kader

Das will 96 am Sonntag in Nürnberg unter Beweis stellen. "Meine Mannschaft hat Bock zu kicken. Sie setzt das im Training um", freut sich Leitl, der die Nürnberger als "spielstarke Mannschaft mit spannenden Spielern" einordnet. "Es wird eine reizvolle und schwere Aufgabe. Der Club will etwas gutmachen." Nürnberg hatte am ersten Spieltag mit 0:2 bei Hansa Rostock verloren.

Personell ist bei Hannover 96 fast alles im grünen Bereich. Verteidiger Brooklyn Ezeh, der in dieser Woche kränkelte, ist wieder ins Training eingestiegen. Und auch Havard Nielsen, dessen Ausfall nach seiner Knieverletzung gegen Elversberg zunächst schon feststand, wird mit ins Frankenland fahren. "Wir werden sehen, ob es für die Startelf reicht. Er wird im Kader stehen", erzählt Leitl. Als Alternative steht Nikolo Tresoldi bereit. Auch Verteidiger Sei Muroya ist nach muskulären Problemen wieder fit. Der Rechtsverteidiger wird aber auf der Bank Platz nehmen müssen. Jannik Dehm, der gegen Elversberg ein Tor vorbereitete, bleibt in der 96-Startformation.

Auch Marcel Halstenberg wird zur Startelf gehören. Vom Trainer bekommt der Neuzugang von RB Leipzig eine Einsatzgarantie. Leitl erklärt: "Marcel macht alle Einheiten mit, braucht aber auch Pausen, um Frische zu bekommen. Er ist motiviert und wird spielen."