Leitl: "Wir befinden uns auf einem sehr guten Weg"

Am Ende der 90 plus 5 Minuten gab es viel Beifall für die sportlichen Verlierer des Pokalspiels. Hannover 96 unterlag am Mittwoch Borussia Dortmund mit 0:2 - und war trotzdem auch der Gewinner des Abends

Glücklich mit der Leistung seines Teams gegen Borussia Dortmund: Hannover-Coach Stefan Leitl. IMAGO/Nordphoto