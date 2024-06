Leitl will Ngankam "steuern": "Gibt uns Wucht, Tiefe und Entschlossenheit"

Ein Premierentor im ersten Spiel für den neuen Verein tut immer gut. Zumal dann, wenn der Trainer vor allem Tore erwartet - bei aller Vorsicht, die er bei seinem Neuzugang mit besonderer Vorgeschichte walten lassen will …

Nur sieben Minuten Anlauf benötigte Jessic Ngankam am Freitagabend, um genau das zu tun, was alle von ihm erwarten: Tore zu schießen. Zur zweiten Halbzeit eingewechselt, war es der neue 96-Stürmer, der bei Hannovers 8:1-Testspielauftakt gegen den SC Hemmingen-Westerfeld nach 52 Spielminuten auf das zwischenzeitliche 5:0 stellte.

Ein Blitzstart, doch Stefan Leitl will den 23-Jährigen grundsätzlich eher behutsam an seine Aufgabe bei den Niedersachsen heranführen. "Jessic ist zu Beginn noch nicht bei 100 Prozent, er hatte am Ende der Saison noch einmal einen Faserriss. Er ist ein junger Spieler mit wahnsinnig großem Potenzial, der aufgrund von Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde", weiß der Trainer.

"Eine absolute Bereicherung"

Das Pech, sich immer wieder mit Blessuren herumplagen zu müssen, bremste die Karriere des in Berlin geborenen Deutschen mit Kameruner Wurzeln. Zugleich verhalfen diese Umstände jedoch zu Hannovers Glück, den hochveranlagten Akteur überhaupt auf Leihbasis zu bekommen. "Wenn das alles geradlinig verlaufen wäre, würde er jetzt wahrscheinlich eher in Frankfurt oder in Mainz spielen", so Leitl zum bisherigen Werdegang seines bundesligaerfahrenen Zugangs. "Er ist für uns eine absolute Bereicherung. Wir haben jetzt den Auftrag, dass wir ihn gut durch die Vorbereitung bringen, ihn richtig spielfit bekommen und ihn zu steuern, um keine erneute Verletzung zu riskieren."

Ngankam, der nach seinem Wechsel von Hertha BSC von der Eintracht zuletzt ebenfalls schon zum 1. FSV 05 verliehen worden war, solle die Offensive der "Roten" zusätzlich bereichern. "Er gibt unserem Spiel Wucht, Tiefe, eine Entschlossenheit, Tore schießen zu wollen, Spiele zu gewinnen. Das ist alles sehr, sehr positiv."

Momuluh auf dem Prüfstand

Ob Thaddäus Momuluh eine ähnliche Rolle spielen kann wie Ngankam, ist eher unwahrscheinlich. Immerhin kehrte das Talent mit guten Eindrücken von seiner Leihe an Arminia Bielefeld zurück. Die Leistungen des 22-jährigen Angreifers in der 3. Liga führten Hannovers Verantwortliche dazu, einer von den Bielefeldern gewünschten Verlängerung der Leihe erst einmal einen Riegel vorzuschieben. "Taddel gucken wir uns jetzt an. Er ist unser Spieler und er kriegt die Chance wie alle anderen auch", stellt Leitl das Eigengewächs auf den Prüfstand. "Wir werden sehen, ob er uns schon hilft, oder ob es für den Jungen besser ist, noch einmal woanders Spielzeit und Erfahrungen zu sammeln. Das kann man aber jetzt noch nicht sagen."

Grundsätzlich wertet auch Leitl die Leihe mit Bielefeld, abgesehen von einer zwischenzeitlichen Verletzung, positiv. "Er hat seine Spielzeit bekommen. Wir wollen schauen, welchen Step er gemacht hat und wo er steht, das ist die Situation. Wir wollen uns ein Bild verschaffen, ich will ihn hier spielen sehen."