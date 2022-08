Leitl will gegen Ex-Klub Fürth "die Energie mitnehmen"

Hannover 96 gelangen zuletzt zwei Siege am Stück. Gegen Fürth soll die Serie ausgebaut werden, findet auch Coach Stefan Leitl, der alte Bekannte empfängt.

"Natürlich", sagt Stefan Leitl, "natürlich ist das ein besonderes Spiel für mich." Der Trainer von Hannover 96 empfängt am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit seiner Mannschaft die Spielvereinigung Greuther Fürth, die der 44-Jährige bis zum 30. Juni gecoacht hatte. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga wechselte Leitl zu 96. 500.000 Euro Ablöse war das den Verantwortlichen des Traditionsklubs wert.

Die Leistungen von zuletzt müssen bestätigt werden

Nach holprigem Saisonstart ist 96 jetzt in der Spur, gewann zuletzt sein Heimspiel gegen Jahn Regensburg (1:0) und die Auswärtspartie bei Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit 4:0. "Gewinnen wir gegen Fürth, sind wir in der oberen Tabellenhälfte dabei. Es geht darum, am Sonntag die Leistungen der vergangenen Wochen zu bestätigen, ein gutes Spiel zu zeigen und die Energie aus den letzten beiden Spielen mitzunehmen", fordert Leitl vor dem Duell mit seinem Ex-Klub. "Ich finde, dass wir viele gute Schritte schon gegangen sind und ich denke schon, dass man auf dem Platz sieht, wo wir hinwollen. Die drei Punkte sollen in Hannover bleiben." Denn: Bislang hat 96 zu wenig Zähler gesammelt, findet der Trainer. Aktuell sind es für den Neunten sieben.

Wir bewerten Fürth nicht anhand der erzielten Ergebnisse, sondern anhand der Leistung, die sie in den Spielen gezeigt haben. Die war in vielen Spielen gut. Stefan Leitl

Gegner Greuther Fürth steht deutlich schlechter da. Der Absteiger hat in dieser Saison einen Fehlstart hingelegt, noch kein Spiel gewonnen und erst drei Punkte auf dem Konto. Aber Leitl warnt: "Wir bewerten Fürth nicht anhand der erzielten Ergebnisse, sondern anhand der Leistung, die sie in den Spielen gezeigt haben. Die war in vielen Spielen gut. Oftmals ist es im Fußball so, dass nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt."