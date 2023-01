Leitl: "Wer nicht zufrieden ist, kann auf uns zukommen"

Full House auf dem Trainingsplatz hinter der Heinz von Heiden-Arena. 29 Spieler versammelte Stefan Leitl am Montagnachmittag zum Trainingsstart im neuen Jahr um sich.

Der Trainer von Hannover 96 kann aus den Vollen schöpfen. Alle Spieler sind fit und aus dem Regionalliga-Team stehen aktuell auch noch Monjua Momoluh und Tom Moustier (beide 20 Jahre alt) mit auf dem Platz. "Optimal wären eine Handvoll weniger", gibt Leitl zu. "Aber es gibt viele Trainingsformen, wo man auch 29 Spieler integrieren kann." Nicht ausgeschlossen ist sogar, dass alle 29 Spieler am Samstag mit ins Trainingslager in die Türkei fliegen. "Wir werden das in den nächsten Tagen besprechen", sagte der Coach.

Möglich ist aber auch, dass sich der Kader im Laufe der Vorbereitung noch ausdünnt. "Wer nicht zufrieden ist, kann auf uns zukommen. Wir werden aber niemanden wegeschicken", meinte Leitl, kündigte aber an, "dass es jetzt in die Gespräche geht, wo dem einen oder anderen Spieler mitgeteilt wird, dass es mit Spielzeiten schwieriger werden könnte".

Zu diesen Spielern wird auch Gael Ondoua gehören. Bei dem Kameruner stehen die Zeichen schon länger auf Abschied. Der WM-Teilnehmer (zwei Einsätze in der Vorrunde) hat in dieser Saison erst zweimal für 96 gespielt. Für ihn ist im defensiven 96-Mittelfeld keine Planstelle frei. "Wir haben dort Fabian Kunuze als Stabilisator. Daher wird es für Gael schwer", erzählt der Trainer. Auch Sebastian Kerk (acht Einsätze) und Sebastian Stolze (6) dürften in dieser Saison kaum zufrieden sein mit ihren Rollen als Ergänzungsspieler. Noch gibt es zwar keine Abwanderungsbewegungen aus Hannover zu vermelden, aber das dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

In Sachen Zugänge dürfte sich indes nichts mehr bewegen. "Wenn es einen Spieler gibt, der uns deutlich besser macht, finanzierbar ist und nach Hannover will, dann werden wir uns damit beschäftigen", erklärt Leitl. "Aber ich bin mit unserem Kader zufrieden." Sowohl qualitativ als auch quantitativ.