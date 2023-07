Leitl wartet auf das Feedback von Halstenberg

Erst seit vergangener Woche ist Marcel Halstenberg bei Hannover 96. Ob der 31-Jährige bereits zum Ligaauftakt zur Stammformation gehören wird, ist noch offen.

Noch ist nicht sicher, ob Marcel Halstenberg am Samstag in Hannovers Startelf stehen wird. IMAGO/Eibner

Nach zwei freien Tagen ist Hannover 96 am Dienstag wieder ins Training eingestiegen. Mittendrin im Geschehen: Neuzugang Marcel Halstenberg, der am Sonntag noch eine individuelle Einheit absolvierte, um den Trainingsrückstand vor dem Ligastart aufzuholen. Der Nationalspieler wechselte in der vergangenen Woche von Pokalsieger RB Leipzig nach Hannover und feierte am Samstag bei den beiden Testspielen gegen den spanischen Erstligisten FC Villareal seinen Einstand im 96-Trikot. Insgesamt war Halstenberg 55 Minuten im Einsatz.

Ob der 31-Jährige am Samstag zur Startformation der Hannoveraner gehören wird, steht aber noch nicht fest. "Es ist schwer, schon etwas zu sagen. Grundsätzlich haben ihm die Spielminuten gegen Villareal gutgetan. Jetzt kommt er in die Abläufe", erzählt Stefan Leitl. Der 96-Coach erwartet von seinem neuen Abwehrchef ein Feedback. "Das brauche ich von ihm. Er ist ein erfahrener Spieler. Dann werden wir entscheiden, ob es für Samstag reicht."

Und Leitl führt weiter aus: "Wenn es im Training nicht funktioniert, macht es ja auch keinen Sinn, ihn in etwas reinzujagen. Wenn wir aber den Eindruck haben, dass es passt: Warum sollte er dann nicht spielen?" Wenn Halstenberg noch nicht einsatzbereit sein sollte, wird Julian Börner die Position in der Mitte der Dreier-Abwehrkette ausfüllen.

Leitl: "Wir sind weiter als im letzten Jahr"

Am Samstag erwartet Hannover 96 zum Saisonauftakt Aufsteiger SV Elversberg in der Heinz von Heiden-Arena. "Für uns ist es wichtig, einen guten Start hinzulegen und die positiven Erkenntnisse der Vorbereitung mitzunehmen", sagt Leitl, der davor warnt, die Saarländer zu unterschätzen. "Die Mannschaft ist im Kern zusammengeblieben. Sie sind eingespielt und haben nichts zu verlieren."

Dennoch ist klar, dass 96 den Saisonstart erfolgreich gestalten will. Leitl: "Wir sind weiter als im letzten Jahr. Und ich wünsche mir, dass wir die positiven Dinge der Vorbereitung jetzt auch in den Punktspielen auf den Platz bekommen."