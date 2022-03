Leitl vor Leipzig: "Warum soll uns nicht eine Überraschung gelingen?"

8500 Karten hat das Kleeblatt für die Sonntagabendpartie (19.30 Uhr) gegen RB Leipzig bislang verkauft, 13800 dürften kommen. Wenn es nach Trainer Stefan Leitl geht, werden die Fans ihren Besuch nicht bereuen.

Viermal in Serie vertraute Leitl zuletzt beim Anpfiff dem identischen Personal. Mit Sebastian Griesbeck und Jeremy Dudziak fallen nun aber zwei Eckpfeiler aus. Den Gelb-gesperrten Griesbeck wird Maximilian Bauer in der Innenverteidigung vertreten, Julian Green und Havard Nielsen heißen die Alternativen auf der Zehn für Dudziak, der Probleme an der Achillessehne hat.

Dudziak mit großen Achillessehnenproblemen - Itters PCR-Test negativ

Wer das Mandat erhält, will sich Leitl noch offenhalten. "Jerry hat große Schmerzen an der Achillessehne, wir müssen aber weitere Untersuchungen für eine genaue Diagnose abwarten", sagte Leitl. Fraglich ist zudem Luca Itter. Wegen eines positiven Schnelltests trainierte der Linksverteidiger die komplette Woche nicht, der PCR-Test fiel jedoch negativ aus, sein Einsatz könnte also ebenso möglich sein wie die Kaderrückkehr des langzeitverletzten Gideon Jung. Noch kein Thema ist dagegen Angreifer Jessic Ngankam, dessen Trainingspensum am Donnerstag stark reduziert werden musste. Der Angreifer hatte sich in einem Testspiel vor Saisonbeginn einen Kreuzbandriss zugezogen.

"Schöne Herausforderung" gegen Leipzig

Das 1:2 in Bochum hat Leitl abgehakt, es sei nach längerer Zeit mal wieder ein schlechtes Spiel gewesen. Mit Leipzig wartet nun aber ein echtes Brett auf die SpVgg, um die Serie von sechs ungeschlagenen Heimspielen auszubauen. "Eine sehr große und schöne Herausforderung", findet Leitl, der RB unter Domenico Tedesco attestiert, "deutlich mehr Fußball als in der Hinrunde zu spielen".

Leitl dürfte sein Team tiefer als zuletzt ausrichten

Viele Spieler befänden sich in einer sehr guten Verfassung, der Trainerkollege könne aus dem gesamten Kader schöpfen. Taktisch dürfte er daher sein Team einen Tick tiefer als zuletzt ausrichten. "Wir brauchen eine gute Kompaktheit im Zentrum, müssen aber auch Mut an den Tag legen. "Warum soll uns dann nicht eine Überraschung gelingen?"

Schon ein Punktgewinn wäre in jedem Fall eine große.