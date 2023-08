Leitl vor dem Nordderby: "Es gibt wenig, das mehr Freude macht"

Im Topspiel am Samstagabend erwartet Hannover 96 Besuch vom aktuellen Ligaprimus Hamburger SV. Coach Stefan Leitl legte am Donnerstag die Marschroute gegen den Favoriten fest.

Stefan Leitl wirkt so, als könne er bis Samstagabend kaum noch abwarten. "Ich freue mich riesig", sagt der Trainer von Hannover 96. Und meint damit das Nordderby, zu dem die Hannoveraner am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Spitzenreiter HSV empfangen. "Fußball zur Primetime. Es gibt wenig, was mehr Freude macht", schwärmt der Coach. Die Heinz von Heiden Arena ist schon lange ausverkauft. Aus der Hansestadt sollen deutlich mehr als 10.000 Fans in die niedersächsische Landeshauptstadt reisen. "Wir hoffen, dass die Energie von den Rängen auf den Platz kommt", wünscht sich Leitl.

Für 96 ist die Partie gegen die Hamburger erst das zweite Heimspiel in dieser Saison. Nach dem Auftakt am 29. Juli gegen den Aufsteiger SV Elversberg (2:2) folgten die Auswärtspartien in Nürnberg (2:2), das Pokalspiel in Sandhausen (2:4 nach Elfmeterschießen) und der 2:1-Erfolg in Rostock am vergangenen Samstag.

Leitl fordert mutige Herangehensweise

Klar ist: 96 geht als Außenseiter in das Duell mit dem Klassen-Primus, obwohl der Trend nach einem wackligen Saisonstart nun deutlich positiv ist. "Wir haben uns mit dem Sieg in Rostock belohnt. Das war kein leichtes Spiel", betont Leitl. "In den ersten drei Liga-Spielen waren wir stabil." Der Tabellensechste will gegen den HSV dort anknüpfen. "Wir brauchen eine hohe Disziplin gegen den Ball, müssen mutig und konzentriert sein, bei uns bleiben", fordert der 96-Trainer.

Christiansen wackelt

Personell kann Leitl vermutlich aus den Vollen schöpfen. Nur der Einsatz von Max Christiansen ist noch fraglich. Der Neuzugang aus Fürth musste in Rostock wegen Rückenproblemen ausgewechselt werden. Ob der Mittelfeldspieler gegen den HSV im Kader vertreten sein wird, entscheidet sich erst am Spieltag. Stürmer Nicolo Tresoldi, der am Mittwoch im Training umgeknickt war, ist einsatzfähig. Der 19-Jährige wird aller Voraussicht nach wieder von Beginn an in der Spitze neben Torjäger Cedric Teuchert (schon vier Elfmeter-Treffer in dieser Saison) auflaufen.