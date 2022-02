Leitl vor dem Köln-Spiel: "Träumen darf jeder"

Ein Heimsieg gegen den 1. FC Köln bei erneuten Niederlagen des VfB Stuttgart und des FC Augsburg: Wunschdenken im Lager des Kleeblatts Fürth. Sollte es Realität werden, könnte das Ziel Klassenerhalt doch noch einmal auf die Agenda rücken.

Das 1:4 beim FC Bayern mit all den guten Ansätzen, aber auch bekannten Defiziten hat Trainer Stefan Leitl abgehakt, am Samstag gegen den 1. FC Köln baut er vor ausverkauftem Haus - rund 9000 Zuschauer sind zugelassen - auf die Heimstärke seiner Mannschaft. "Wir werden viel investieren müssen, wollen ein leidenschaftliches Spiel zeigen", sagte er auf der Pressekonferenz am Freitagmittag. Dabei kann er bis auf die Langzeitverletzten auf sein komplettes Personal bauen, auch der in München frühzeitig ausgewechselte Jeremy Dudziak trainiere seit Donnerstag wieder voll und ohne Probleme mit.

Damit dürfte der Ex-HSVer auf der Zehn gesetzt sein, zum Nachteil von Havard Nielsen und Julian Green. Letzterer gehörte im Aufstiegsjahr zu den absoluten Leistungsträgern, verlor im Verlauf der schwachen Hinrunde des gesamten Teams aber seinen Platz in der Stammelf. Nun sieht Leitl Green im Aufwind. "Ju weiß, was ich von ihm halte und was ich von ihm erwarte. Unsere Grundordnung ist nicht mehr so offensiv, das beeinträchtig sein Spiel. Aber ich bin überzeugt, dass er zu alter Stärke zurückfinden wird, ich sehe ihn schon wieder deutlich besser."

Träumen darf jeder, also auch ich. Fürths Trainer Stefan Leitl

Dennoch dürfte ihm gegen Köln erneut nur die Jokerrolle bleiben. Eine Mannschaft, der Leitl "einen sehr intensiven Fußball" attestiert, mit vielen Pressingmomenten, vertikalen Bällen, Flanken und in Person von Anthony Modeste einem treffsicheren Stürmer. "Eine sehr reizvolle, aber auch schwierige Aufgabe", findet Leitl. Im Falle eines Sieges könnte leise Hoffnung aufkeimen, doch noch in den Abstiegskampf eingreifen zu können. "Träumen darf jeder, also auch ich", sagt Leitl, "und natürlich wünschen wir uns, in irgendeiner Form die Liga halten zu können. Wichtig ist einfach, kontinuierlich zu punkten."

Zu Hause sei seine Mannschaft zuletzt sehr unangenehm für jeden Gegner gewesen, drei Siege und zwei Remis aus den jüngsten fünf Partien legen davon Zeugnis ab. Nun will und muss Leitls Team auch die Prüfung Köln bestehen, um tatsächlich den Anschluss in der Tabelle herzustellen.