Leitl vor dem Derby: "Dieses Spiel hat eine besondere Note"

Nach vier Siegen in Folge fiebert Hannover 96 voller Vertrauen in die eigene Stärke auf das Niedersachsen-Derby hin. Vor dem Duell mit Eintracht Braunschweig gibt sich auch Trainer Stefan Leitl siegesgewiss.

"Was gibt es Schöneres, als hier rauszugehen und ein volles Stadion zu erleben?", fragte Hannovers Stefan Leitl am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Derby gegen Eintracht Braunschweig. Die Heinz-von-Heiden-Arena ist ausverkauft, allerdings wird sie nicht voll besetzt sein, weil aus Sicherheitsgründen 7000 Plätze unter dem Gästeblock (4200 Braunschweiger reisen an) leer bleiben müssen.

"Die Jungs sollen die Atmosphäre einfach genießen", sagte Leitl, "es ist ein Derby, und dieses Spiel hat eine besondere Note. Ich glaube, dass die Fans uns richtig pushen werden von der Tribüne."

Wir sind einen großen Entwicklungsschritt gegangen. Stefan Leitl

Leitl selbst wird zum ersten Mal beim Niedersachsen-Derby auf der Bank sitzen, im Vorfeld betonte er, dass trotz aller Rivalität "das Sportliche im Vordergrund steht". Und da sieht es in der niedersächsischen Landeshauptstadt deutlich besser aus als in Braunschweig. Während der Aufsteiger erst drei Punkte gesammelt hat, konnte 96 zuletzt viermal in Folge gewinnen. Leitl will dieser Serie unbedingt fortsetzen. "Viele Dinge haben mir gut gefallen. Wir sind einen großen Entwicklungsschritt gegangen und haben uns in die obere Tabellenhälfte gearbeitet", freut sich der 45-Jährige. Aktuell belegt 96 mit 13 Punkten aus sieben Spielen Platz fünf.

Der BTSV hingegen ist Tabellenletzter. Dennoch betont Leitl: "Wir tun gut daran, keinen Gegner zu unterschätzen. Braunschweig hat bewiesen, dass sie schnell umschalten und zielstrebig Richtung Tor kommen. Wir müssen achtsam sein." Trotzdem ist sich der 96-Coach sicher: "Wenn wir an die Leistung der letzten Wochen anknüpfen können, werden wir das Spiel gewinnen."