Leitl: "Viele Dinge sind deutlich besser geworden"

Der Aufwärtstrend ist erstmal gestoppt. Hannover 96 hat in den jüngsten beiden Liga-Spielen gegen den Hamburger SV und in Heidenheim zwei Niederlagen kassiert.

Die Stimmung in der Mannschaft ist "ok", erzählt Trainer Stefan Leitl. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. "Gut kann die Stimmung nicht sein, wenn man zweimal in Folge verliert." Trotz der beiden Misserfolge zieht der Coach ein eher positives Fazit nach einem Drittel der Saison: "Viele Dinge sind im Vergleich zum letzten Jahr deutlich besser geworden. Wir haben sechs Punkte mehr und zwei Spiele mehr gewonnen. Man sieht also schon eine Entwicklung. Von daher ist das erstmal ok." Aber: "Wir haben genauso viele Gegentore wie letztes Jahr." Damals saß noch Jan Zimmermann auf der Trainerbank der Hannoveraner.

Der Platz, den wir jetzt einnehmen, ist ja auch unser Ziel... Stefan Leitl

Aktuell belegt 96 Tabellenplatz 7. Leitl: "Der Platz, den wir jetzt einnehmen, ist ja auch unser Ziel, nämlich ein einstelliger Tabellenplatz. Da gehören wir auch hin. Zu Beginn der Saison haben wir besseren Fußball gespielt, als danach. Da ging es vermehrt um Stabilität und darum, Punkte einzufahren." 17 Zähler hat 96 in den bisher absolvierten 11 Saison-Spielen geholt. Leitl sagt: "Wir sind in dem Bereich, in dem wir uns vor der Saison gesehen haben, wenn wir eine gute Runde spielen. Deswegen ist das, was wir nach außen kommuniziert haben, auch völlig ok."

Trotzdem wird es wieder Zeit für einen Sieg. Am Samstagabend (20.30 Uhr) gastiert mit Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld der Tabellenletzte in Hannover. "Es liegt an uns, wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern", meint Leitl. Schließlich will 96 seinen einstelligen Tabellenplatz verteidigen.