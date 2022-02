Leitl und die Taktik-Frage gegen Bayern: "Wir sind uns noch nicht einig"

Den jüngsten Aufschwung hat das Kleeblatt vor allem seiner Heimbilanz zu verdanken. Am Sonntag wartet die schwierige Aufgabe bei Tabellenführer FC Bayern.

"Never change a winning team" - verfährt Stefan Leitl dem Motto entsprechen nach dem 2:1-Sieg gegen Hertha BSC? Der Fürther Coach überlegt nach dem Training kurz, dann sagt er: "Nein, das heißt es nicht, wir sind uns noch nicht ganz einig, wie wir es angehen wollen."

Leitl und sein Team grübeln, wie sie dem Rekordmeister in der Allianz-Arena begegnen wollen. Gar nicht ins Konzept passt ihm diesbezüglich die 2:4-Niederlage der Münchner beim VfL Bochum. "Das ist für uns schlecht, weil bei Bayern Themen aufgedeckt wurden, die es vorher auch schon gab. Sie werden sicherlich etwas verändern." Gemeint sind die Schwächen der Münchner im Umschaltspiel, die Räume, die sie einem konternden Gegner teilweise zugestehen.

"Viel laufen, viel Defensivarbeit, viele Spieler hinter dem Ball"

Generell möchte Leitl aber nicht zu sehr auf die Bayern eingehen, sondern sich um den eigenen Spielansatz kümmern. "Für uns geht es darum, defensiv stabil zu stehen, viel zu laufen, viel Defensivarbeit zu verrichten und viele Spieler hinter den Ball zu bekommen." Und, so fügt er an, "dennoch die Umschaltmomente nutzen".

Hilft ein zweiter Sechser gegen Bayerns Tormaschinerie?

Leitl weiß, dass sein Team auswärts erst einen Zähler gesammelt, immer jedoch mindestens zwei Gegentore gefangen hat, im Schnitt 3,6. Das kann gegen die Offensivmaschinerie des FC Bayern schnell schiefgehen, soll es aber nicht. So wäre zum Beispiel ein zweiter Sechser neben Max Christiansen eine Option, in diesem Fall könnte Neuzugang Tobias Raschl in die Elf rücken. Oder Leitl lässt die zuletzt siegreiche Elf wieder ran? Dann könnte Paul Seguin von der Acht eine Position zurück rücken.

Passformen: Ngankam erstmals nach Kreuzbandriss wieder dabei

Beim Personal gibt es eigentlich keine Gründe, etwas zu ändern. Sebastian Griesbeck und Nick Viergever trainierten zu Wochenbeginn individuell, sollten aber zur Verfügung stehen. Bei Gideon Jung (Knieprobeme) reicht es nicht, er machte am Dienstag ebenso nur die Passformen mit wie auch erstmals nach seinem Kreuzbandriss Jessic Ngankam.

Frank Linkesch