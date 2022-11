Leitl und das Fundament: "Das Umfeld darf träumen"

Am Dienstag feierte Hannover 96 noch den 2:0-Sieg gegen Düsseldorf, seinen überragenden Torwart Ron-Robert Zieler und den vierten Tabellenplatz. Am heutigen Donnerstagnachmittag ist der Mannschaftsbus schon auf dem Weg nach Kiel.

In der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins bestreitet 96 am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sein letztes Pflichtspiel 2022. "Es geht Schlag auf Schlag", sagt Stefan Leitl. Der 96-Coach ist aber trotz des dritten Spiels in 8 Tagen optimistisch. "Wir haben gegen Düsseldorf Körner auf dem Platz gelassen. Die Jungs machen aber nicht den Eindruck, dass sie total erschöpft sind. Es geht nicht mehr um Matchpläne und Abläufe, sondern um mentale Frische und die richtige Einstellung."

Neumann fehlt gegen seinen Ex-Klub

Gut für Leitl, dass er zum Jahresabschluss fast den kompletten Kader zur Verfügung hat. Nur Phil Neumann muss gegen seinen alten Klub pausieren. Der Innenverteidiger fehlte schon gegen Düsseldorf, er sitzt noch eine Rotsperre aus dem Spiel am vergangenen Freitag bei Darmstadt 98 ab.

Fans träumen schon von der Rückkehr in die 1. Liga

"Wir fahren nach Kiel, um zu gewinnen", kündigte der 45-Jährige an. Wäre das der Fall, hätte 96 in der Hinserie 30 Punkte gesammelt. Einige Fans träumen schon von der Rückkehr in die 1. Liga. "30 Punkte sind immer gut, wenn du sie zur Halbserie erreichst. Das Umfeld darf auch träumen, das ist immer gestattet. Wir haben den Neuaufbau begonnen und wollen etwas Stabiles aufbauen", sagt Leitl. Und weiter: "Wir sind auf einem ordentlichen Weg und müssen diesen beibehalten und das Fundament schaffen, um langfristig erfolgreich zu sein."

Gleich nach der Rückkehr aus Kiel schickt das Trainerteam die Spieler in den Urlaub. Es gibt zwei Wochen frei, danach wird ab dem 28. November wieder trainiert. Am 2. Dezember gastiert Hertha BSC zum Testspiel in Hannover und am 9. Dezember testet 96 beim SC Paderborn.

Urlaub gönnt sich der Coach bis Weihnachten indes nicht: "Für uns als Trainerteam gibt es keine Pause. Wir werden die Hinrunde analysieren und uns viel mit Fußball beschäftigen."