Leitl übt deutliche Kritik an seinen Profis

Das 1:6 gegen RB Leipzig war gemeinsam mit einem 1:6 gegen den BVB im Frühjahr 2013 die höchste Heimniederlage der Fürther Bundesligageschichte. Am Sonntagabend offenbarte sich ein Klassenunterschied, Trainer Stefan Leitl kritisierte im Anschluss Neuzugänge.

Bis vor zwei Wochen schien das Kleeblatt auf einem guten Weg in dieser Liga, auch wenn der Klassenerhalt ein beinahe utopisches Ziel blieb. Dann folgte eine seltsam blutarme Vorstellung beim 1:2 in Bochum und nun diese mit Fehlern und mangelnder Intensität gespickte Darbietung gegen Leipzig.

Viel zu einfach machten die Franken dem Gegner das Toreschießen: bei Flanken, nach Standards, nach Kontern. "Man kann definitiv gegen Leipzig verlieren, aber nicht mit 1:6 zu Hause", sagte Trainer Stefan Leitl, der ankündigte: "Deshalb müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen für die nächsten Wochen, damit wir uns mit unseren Mitteln deutlich besser wehren." Heißt im Umkehrschluss: Seine Mannschaft wehrte sich nicht genug, ein deutlicher Vorwurf.

Der ein oder andere in meiner Mannschaft sollte sich bewusst sein, dass er hier in Fürth Bundesliga spielen darf. Stefan Leitl

Im Anschluss wurde Leitl sogar noch deutlicher: "Der ein oder andere in meiner Mannschaft sollte sich bewusst sein, dass er hier in Fürth Bundesliga spielen darf. Das haben wir uns sehr hart erarbeitet." Wen er konkret meint? "Nicht die Spieler, die mit uns aufgestiegen sind." Namen nannte der Coach nicht, angesprochen fühlen darf sich aber zum Beispiel Linksverteidiger Jetro Willems, dem es offenkundig an der nötigen Fitness für die Bundesliga fehlt und für den am Sonntag zur Halbzeit Feierabend war.

Auch ohne realistische Chance auf den Klassenerhalt hat die SpVgg an den verbleibenden acht Spieltagen eine Menge zu verlieren: Den Respekt, den sie sich zuletzt erarbeitet hatte und das gute Gefühl, punkten zu können. Mit Leistungen wie gegen Leipzig droht aber eher eine Parallele zur Hinrunde, als es eine Klatsche nach der anderen setzte, 3:6 gegen Hoffenheim, 0:4 in Mönchengladbach, 1:7 in Leverkusen.

Freiburg gastiert am Samstag im Ronhof

Diese Gegner warten auch jetzt noch, zudem Dortmund und schon am kommenden Samstag der SC Freiburg. "Wir brauchen maximale Energie und Bereitschaft und auch mal das Quäntchen Glück, um in dieser Liga punkten zu können", sagt Leitl, dem beim Personal die Hände gebunden sind. Gegen RB Leipzig saßen statt der erlaubten acht nur fünf Feldspieler auf der Bank. Innenverteidiger Maximilian Bauer verlor einen Schneidezahn und musste ausgewechselt werden.

Aus der eigenen U23, die in der Regionalliga um den Klassenerhalt kämpft, drängt niemand nach. "Ich bin sehr enttäuscht, dass unsere Heimserie so zu Ende gegangen ist", sagte Leitl nach zuvor sechs Partien ohne Niederlage im Ronhof. Ob sein Team am Samstag gegen den SC Freiburg eine neue starten kann? Dafür müsste sich gegenüber dem Sonntagabend fast alles ändern.