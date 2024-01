Leitl über Teuchert-Comeback: "Ich bin guter Dinge"

Cedric Teuchert war mit acht Toren und drei Assists in elf Spielen der gefährlichste Angreifer. Und er fehlte lange verletzt. Nun zeigt sich in Hannover Licht am Ende des Tunnels.

Keine Frage: Ein Cedric Teuchert im Spielkader zum Auftakt bei Aufsteiger Elversberg wäre für Stefan Leitl das, was man auf Neudeutsch wahrscheinlich ein "Nice to have" nennen würde. "Es ist gut für den Fall, dass du noch einmal einen Push brauchst", sagt der Trainer und fügt zur Möglichkeit, den 27-Jährigen bei der Spielvereinigung auf dem Platz zu sehen an: "Ich bin bei ihm guter Dinge."

Licht am Ende des Tunnels, und das hat seinen Grund. Nach hartnäckigen Oberschenkelproblemen, die ihm mal mehr, mal weniger zu schaffen machten, konnte Teuchert das Pensum zuletzt kontinuierlich steigern, erstmals stand er im Trainingslager im spanischen Jerez beim abschließenden Test gegen den FC Zürich (4:0) wieder im Wettkampf. "Wir haben ihm gegen Zürich ein paar Minuten gegeben", so Leitl, "die Steigerung war das Spiel gegen Kiel."

Beim 3:2 gegen den Zweitliga-Herbstmeister am vergangenen Samstag hatte Teuchert, der in der Liga zuletzt sechsmal nicht auf dem Platz stehen konnte, etwas mehr als die Schlussviertelstunde problemlos absolviert. Da Hannovers Top-Scorer, der in elf Spielen acht Tore erzielte und dreimal vorbereitete, auch in der ersten Einheit in dieser Woche einen guten Eindruck hinterließ, kommt Leitl zu einer positiven Einschätzung: "Cedric wäre in der Lage, maximal eine Halbzeit zu spielen. Das war genauso angedacht und geplant. Dadurch, dass er in den Einheiten dabei ist, ist er eine Option für Elversberg. Er ist definitiv einen Schritt weiter, und das ist eine gute Nachricht."

Abwarten bei Schaub

Eine ähnlich gute Prognose für Louis Schaub lässt derweil noch auf sich warten. Aber: Auch der Mittelfeldspieler tastet sich nach seiner Oberschenkelblessur allmählich wieder heran. Das Programm am Dienstag absolvierte der 29-Jährige freilich nur zum Teil mit der Mannschaft, den Rest verbrachte er mit individuellem Laufprogramm. Leitl: "Er steigert sich und soll am Donnerstag komplett im Training dabei sein."

Christiansen fit, aber nicht dabei

Anders die Situation bei Max Christiansen, der wegen länger anhaltenden Rückenproblemen weite Teile der ersten Saisonhälfte verpasst hatte, nun aber nur noch aus Gründen der Belastungssteuerung teilweise außen vor blieb, ansonsten wieder fit ist voll mitmischt. "Auch Max Christiansen ist dabei", so Leitl über den Trainingsalltag, "auch das ist eine gute Nachricht". Die schlechte: In Elversberg muss Christiansen definitiv pausieren. Beim letzten Hinrundenspiel in Kiel (0:3) sah der 27-Jährige nur 20 Minuten nach seiner Einwechslung Gelb-Rot und fehlt somit zum Rückrundenauftakt gesperrt.