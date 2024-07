Leitl über Nielsen: "Er muss mal wieder auf dem Acker stehen"

Sein vorläufig letztes Spiel für Hannover 96 bestritt Havard Nielsen im April. Danach setzten Achillesshenen-Probleme den Norweger außer Gefecht. Jetzt arbeitet sich Nielsen wieder an die Mannschaft heran. Zum Saisonstart soll er der 30-Jährige fit sein.

Anfang April verlängerte Havard Nielsen seinen Vertrag bei Hannover 96 vorzeitig um zwei Jahre bis 2026. "Howie ist ein Spieler, der einer Mannschaft einfach guttut", schwärme 96-Sportdirektor Marcus Mann. Danach kam Nielsen aber nur noch zweimal für 96 zum Einsatz. Der Norweger laborierte an Achillessehnen-Problemen. Zuletzt stand der 30-Jährige beim Derby in Braunschweig (0:0) am 14. April für ein paar Minuten auf dem Platz. "Es war nicht geplant, dass er überhaupt spielt", erzählte 96-Cheftrainer Leitl damals. "Es war ein Risiko, aber wir wollten noch mal etwas versuchen." Nach der Partie in Braunschweig ging dann nichts mehr. Nielsen musste für den Rest der Saison pausieren, verpasste die letzten fünf Spiele. Eine Operation stand aber nicht zur Diskussion.

Zum 96-Trainingsauftakt am 23. Juni stand der Offensivspieler wieder auf dem Platz hinter der Heinz von Heiden Arena. Nielsen trainiert in Teilen wieder mit der Mannschaft, übt aber oft auch individuell. "Howie ist jetzt schon weiter als wir es gedacht haben", freut sich Leitl über den guten Heilungsverlauf, mahnt aber auch: "Man muss schon vorsichtig sein mit der Achillessehnen-Thematik."

Deshalb wurde Nielsen auch im April aus dem Spielbetrieb genommen. Trainiert habe der Profi aber immer, berichtet sein Coach und erklärt: "Wir mussten ihn aus der Spielbelastung rausnehmen, um der Sehne Ruhe zu geben. Wenn du so eine Reizung hast, hätte es in der Spielbelastung schlimmer werden können. Oder du riskierst, dass eine andere Verletzung hervorgerufen wird. Das wollten wir natürlich nicht. Und so wie es sich jetzt darstellt, ist es der richtige Weg gewesen. Er hat keine Schmerzen mehr."

Nielsen soll nächste Woche den Trainingsumfang steigern

In den bisher absolvierten zwei Testspielen beim SC Hemmingen Westerfeld (8:1) und beim SV Ramlingen/Ehlershausen (3:0) kam Nielsen noch nicht zum Einsatz. Leitl hofft, dass der norwegische Nationalspieler (14 Einsätze) in der nächsten Woche seinen Trainingsumfang weiter steigern kann. "Fitnesstechnisch müssen wir uns keine Gedanken machen", weiß der Trainer. Und bis zum Saisonstart sind es ja noch ein paar Wochen. "Wir haben noch genügend Zeit, um ihn für die Saison fit zu bekommen. Er muss aber wieder ein Gefühl für Situationen auf dem Platz entwickeln, weil er natürlich einige Zeit individuell gearbeitet hat. Er muss halt mal wieder auf dem Acker stehen, um es flapsig zu sagen."

Nielsen wechselte im Sommer 2022 von der Spielvereinigung Greuther Fürth nach Hannover. In der vergangenen Saison hat der Routinier in 27 Liga-Einsätzen für 96 sieben Tore erzielt (kicker-Durchschnittsnote 4,42). In seiner ersten Spielzeit in Hannover traf Nielsen achtmal in 33 Liga-Partien.