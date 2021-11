Leitl: "So ist das nicht Bundesliga-tauglich"

Es war der 100. Auftritt von Stefan Leitl als Kleeblatt-Trainer. Nach 90 Minuten stand auf der Anzeigetafel ein bitteres Ergebnis sowie eine vielleicht noch tragischere Erkenntnis.

Bedient: Stefan Leitl verlor mit Greuther Fürth zum elften Mal in Serie. imago images/Zink

Der neutrale Fan dürfte sich am Nachmittag bestens unterhalten gefühlt haben. Neun Tore schraubten Fürth und Hoffenheim auf die Anzeigetafel. Dabei ging der Underdog in Führung, musste aber mit Rückstand in die Pause gehen, um Sekunden nach Wiederbeginn den erneuten Ausgleich zu erzielen. Es folgte gar noch ein Traumtor von Georginio Rutter sowie ein Dreierpack von Ilhas Bebou.

Als Fan oder Verantwortlicher des Kleeblatts fühlte sich die Welt zwischen 15.30 und 17.20 Uhr mit Sicherheit ganz anders an. "Jede Niederlage fühlt sich scheiße an. Heute auch. Sechs Gegentore zu Hause sind zu viel", gestand Sportdirektor Rachid Azzouzi am "Sky"-Mikrofon und fügte noch hinzu: "In der ersten Hälfte haben wir mehr Ballbesitz, liegen aber 1:2 hinten. Irgendwas stimmt da nicht."

Zu dieser Erkenntnis ist auch Trainer Stefan Leitl gekommen. "Wenn wir drei Tore in der Bundesliga schießen können, dann muss das reichen. So, wie wir heute in der Abwehrkette gespielt haben, ist das nicht Bundesliga-tauglich."

Diese selbst ernannte Untauglichkeit spiegelt sich auch in gruseligen Zahlen wider: Nach 13 Spielen hat Fürth nur einen Punkt auf dem Konto. Zuletzt gab es sogar elf Niederlagen am Stück, was einen Negativrekord einstellte, den zuvor ausgerechnet der Erzrivale Nürnberg alleine hielt.

Trost gab es von einem der stärksten auf der gegnerischen Seite: Linksverteidiger David Raum. Der 23-Jährige spielte von 2006 bis Sommer 2021 beim Kleeblatt, stieg mit den Mittelfranken in die Bundesliga auf, ehe er zur TSG wechselte. Raum zu "Sky": "Ich verfolge die ganze Saison schon. Natürlich ist es bitter, aber ich drücke weiter die Daumen."