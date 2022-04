Leitl: "Simon Asta wird gute Spiele für uns zeigen"

Zweimal spielte die SpVgg zuletzt 0:0, ein drittes gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagnachmittag wäre eingestellter Bundesligarekord. Zudem könnte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl zum ersten Mal in ihrer Bundesligageschichte dreimal in Folge kein Gegentor bekommen.

Der Trainer ist Personalprobleme in dieser Saison gewohnt, daran ändert sich auch vor den letzten sechs Saisonspielen nichts. Rechtsverteidiger Marco Meyerhöfer fällt nach seinem Knöchelbruch monatelang aus, ihn wird U-21-Nationalspieler Simon Asta ersetzen. "Simon übernimmt diese Position und wird gute Spiele für uns machen", sagt Leitl optimistisch. Verzichten muss er zudem weiter auf Paul Seguin (Muskelfaserriss) und Jeremy Dudziak (Achillessehnenprobleme), auf dessen Comeback er am Ostersonntag in Hoffenheim hofft.

Erst am Spieltag entscheidet sich, ob Sebastian Griesbeck nach seiner Grippe nicht nur im Kader stehen, sondern auch in der Startelf stehen wird. "Wenn die Ärzte grünes Licht geben, dann spielt er auch", sagt Leitl, setzt gleichzeitig hinter die nötige physische Verfassung des Innenverteidigers noch ein Fragezeichen.

Nach drei Remis und drei Niederlagen in den jüngsten sechs Partien glaubt Leitl an einen Sieg. "Wir sind in einer Verfassung, in der wir Gladbach weh tun und sie schlagen können." Beim Gegner sieht er eine hohe individuelle Qualität mit Stärken im Vertikalspiel. "Wir haben uns aber in dieser Saison stetig gesteigert, das zeigt sich im disziplinierten Spiel gegen den Ball", erläutert Leitl, dessen Team beim 0:4 im Hinspiel chancenlos war. Das soll dieses Mal nicht passieren.

NLZ-Leiter Mirko Reichel legt Amt nieder

Unterdessen gab das Kleeblatt bekannt, dass NLZ-Leiter Mirko Reichel sein Amt aus privaten Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegt. Einen Nachfolger wollen die Fürther in den kommenden Wochen suchen und präsentieren.