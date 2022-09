Leitl sieht 96-Weg bestätigt: "Haben gesehen, was möglich ist"

Trotz seiner Favoritenrolle ist Hannover gegen Braunschweig nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Stefan Leitl hat nach dem Derby trotzdem ein Lob für seine Mannschaft übrig.

Intensiv ging es im Niedersachsenderby am Samstagnachmittag zur Sache. Unter dem Strich musste sich Hannover mit einem 1:1 gegen Braunschweig zufrieden geben. Die Gäste waren in einem insgesamt ausgeglichenen Spiel am Ende sogar näher dran am Siegtreffer. Vor dem Spiel hatten sich aber wohl die meisten 96-Fans mehr erhofft - nachdem es zuletzt ja vier Siege in Folge gegeben hatte.

Dementsprechend ernüchtert war auch Hannovers Trainer Stefan Leitl nach dem Abpfiff. "Ich bin nicht super happy mit dem Punkt", sagte der 45-Jährige gegenüber den "Sky"-Mikrofonen, aber fügte zugleich an: "Ich glaube, insgesamt für unsere Entwicklung und unseren Weg ist der Punkt trotzdem gut." Die Hannoveraner bleiben im fünften Spiel in Serie ungeschlagen.

Nach dem Rückstand hat Hannover seine beste Phase

Obwohl seine Mannschaft nicht ihre beste Leistung gezeigt habe, sei man von den drei Punkten nicht weit entfernt gewesen. "Ich bin auch der Überzeugung, dass wir näher dran waren am Sieg", betonte Leitl, dem vor allem die Phase nach dem Gegentreffer gut gefallen hat. "Wir haben nach dem Rückstand gesehen, was möglich ist und wie wir spielen können, als alles abgeschüttelt wurde von den Jungs." Nielsen hätte das 0:1 durch Ujah (69.) zunächst beinahe postwendend ausgeglichen (71.) - wenig später jubelte der Norweger nach einer Druckphase der Roten dann tatsächlich (78.).

Auch Zieler hätte den Heimfans "gerne den Derbysieg geschenkt", wie der Keeper nach dem Spiel im Interview erklärte. "Aber wenn man die Reaktion der Fans nach dem Spiel sieht, sieht man, dass sie honoriert haben, dass wir alles reingeschmissen haben", sagte der Schlussmann der Hannoveraner und wollte sich eine kleine Kampfansage - ganz im Sinne des Derbys - nicht verkneifen: "Es gibt ja auch noch ein Rückspiel."