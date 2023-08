Leitl: "Sandhausen ist von der Qualität her ein Zweitligist"

Ein Remis reicht diesmal nicht. Nach zweimal 2:2 zum Ligastart gegen Aufsteiger SV Elversberg und in Nürnberg hilft Hannover 96 nur ein Sieg, um am Freitag (18 Uhr) beim SV Sandhausen in die zweite Runde des DFB-Pokals einzuziehen.

Und diese Aufgabe wird alles andere als einfach, wie 96-Trainer Stefan Leitl weiß: "Sandhausen zählt zu den Top-Favoriten in der 3. Liga. Uns erwartet von der Qualität her ein Zweitligist." Der Absteiger hat sich gut verstärkt, um nach nur einer Saison in die Zweitklassigkeit zurückkehren zu können. Auch Sebastian Stolze, der in den beiden Jahren zuvor bei 96 unter Vertrag stand, wechselte in der Sommerpause nach Sandhausen. "Sie werden uns sportlich fordern. Wir wissen, wie schwer es wird", sagt Leitl. Dennoch sei es das erklärte Ziel, eine Runde weiterzukommen. "Unser Gefühl ist gut. Es ist unsere Pflicht, ein gutes Spiel zu zeigen."

Seine Mannschaft wolle die Leistung aus Nürnberg mitnehmen, erklärte der 96-Coach. Im Frankenland sah 96 lange Zeit wie der sichere Sieger aus, führte schon durch zwei Elfmetertore von Cedric Teuchert mit 2:0 - und musste durch einen Witz-Elfmeter in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen. "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gezeigt. Mich ärgert es, dass den Jungs nicht vergönnt war, dass wir dieses Spiel gewinnen", erzählt Leitl, der am Freitag personell voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen kann. Nur hinter Havard Nielsen, der nach dem Training am Mittwoch über Probleme klagte, steht noch ein Fragezeichen.

Weinkauf bleibt Pokal-Keeper

Klar ist, dass Leitl auf der Torhüter-Position rotieren wird. Leo Weinkauf steht für Kapitän Ron-Robert Zieler im Kasten. Leitl: "Das ist eine gute und faire Lösung, auch im Sinne des Teamspirits. Wir haben das zu Beginn der Vorbereitung klar kommuniziert. Ron weiß Bescheid." Auch in der vergangenen Saison durfte Weinkauf im Pokal spielen.

Da Zieler auf der Bank sitzen wird, braucht 96 in Sandhausen einen "Pokal-Kapitän". Als Kandidat kommt Neuzugang Marcel Halstenberg in Frage. Der Abwehrchef verfügt über reichlich Erfahrung und konnte mit seinem Ex-Klub RB Leipzig zuletzt zweimal in Folge den "Pott" gewinnen. "Marcel kann seine Erfahrungswerte weitergeben. Das wollen wir nutzen", freut sich Leitl.