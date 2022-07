Leitl macht "erfahrenen Führungsspieler" Zieler zum Kapitän

Mit der Ernennung des Ex-Nationalspielers Ron-Robert Zieler zum Kapitän lüftet 96-Trainer Stefan Leitl sein Personalgeheimnis. Für den 33-jährigen Keeper ist es ein Höhepunkt nach vielen Aufs und Abs mit den Niedersachsen.

Die Katze ist aus dem Sack! Eine Woche vor dem Punktspielstart beim 1. FC Kaiserslautern lüftete Stefan Leitl an diesem Freitag sein Personalgeheimnis und verkündete offiziell, dass Ron-Robert Zieler dem Team künftig als dessen Kapitän voransteht. "Ron-Robert Zieler ist ein erfahrener Führungsspieler, der nicht nur in der letzten Saison mit Leistung überzeugt hat, sondern über einen großen Erfahrungsschatz verfügt", begründete der Trainer sein Vertrauen.

"Er ist insgesamt schon acht Jahre Teil von Hannover 96 und verkörpert den Klub wie kaum ein anderer." Er sei davon überzeugt und erwarte, dass der 33-Jährige die Mannschaft gemeinsam mit seinen zwei Vertretern, Innenverteidiger Julian Börner und Mittelfeld-Neuzugang Louis Schaub, als "Kommunikator sowie durch Arbeit und Einstellung auf und neben dem Platz" verantwortungsvoll führen werde. Neben dem Trio gehören auch Sebastian Ernst, Hendrik Weydandt, Sebastian Kerk und Havard Nielsen dem neuen Mannschaftsrat an.

Vorläufiger Höhepunkt für Zieler

Für Zieler ist die neu gewonnene Ehre persönlich ein vorläufiger Höhepunkt seiner von Aufs und Abs geprägten Zeit in Hannover, die bereits 2010 begonnen hatte und ihn nach zwei Unterbrechungen mit Intermezzos in Leicester und Stuttgart (2016-2019) sowie beim 1. FC Köln (2020/21) stets wieder zurückgeführt hatte. "Es ist ja kein Geheimnis, was mir dieser Klub und die Stadt bedeuten", lässt 96 den Keeper in der offiziellen Mitteilung sagen.

Beim Rückblick auf die Entwicklung wirkt der Satz durchaus als Fingerzeig auf das frühere Leiden des Spielers bei 96 deuten. Hannovers Ex-Trainer Kenan Kocak hatte seinerzeit 2020 überhaupt kein Faible für Zieler, zweifelte an dessen Tauglichkeit für eine Mannschaft, die um den Bundesliga-Aufstieg spielen soll, und stellte Michael Esser zwischen die Pfosten. Nach Rückkehr von der Leihe zum 1. FC Köln war es 2021 dann Profi-Boss Martin Kind, der dem Weltmeister von 2014 nahelegte, sich einen neuen Verein zu suchen - Begründung: In Hannover werde Zieler ja wohl nicht mehr zum Zuge kommen …

Ich habe ja doch schon einiges erlebt, auch mit 96. Ron-Robert Zieler

Nun die endgültige Rehabilitierung. Nach einer von ihm selbst starken Saison 2021/22 richtet der einst Gescholtene längst den Blick nach vorne. "Ich will dem Team vor allem mit meiner Leistung, aber auch mit meiner Persönlichkeit und meiner Erfahrung (darunter 254 Bundesliga- und sechs Länderspiele, d. Red.) helfen", kündigt er nun an. "Ich habe ja doch schon einiges erlebt, auch mit 96." Die Verantwortung, der er sich stellt, will er - ganz Teamplayer - aber auch auf die von ihm ausgemachten "vielen Führungspersönlichkeiten in der Truppe" verteilt wissen. "Gemeinsam wollen wir vorangehen und dafür sorgen, dass wir eine stabile Saison spielen."

Die Premiere als offizieller Kapitän steht für Zieler bereits an diesem Samstag (14 Uhr) an, wenn Hannover 96 sich dem niederländischen Erstligisten FC Groningen zur Generalprobe vor dem anstehenden Pflichtspielstart stellt.