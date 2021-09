Leitl: "Leinen los" gegen den FC Bayern

Mehr David gegen Goliath geht in der Bundesliga nicht: Wenn Aufsteiger und Schlusslicht Fürth am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den Rekordmeister und Spitzenreiter FC Bayern empfängt, könnten die Unterschiede nicht größer sein.

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen nicht sein: Während die SpVgg Greuther Fürth auch nach fünf Spieltagen noch auf ihren ersten Saisonsieg wartet und bei Hertha BSC (1:2) die dritte Niederlage in Folge kassierte, reist der FC Bayern mit vier Ligasiegen in Serie und dem jüngsten 7:0-Kantersieg gegen Fürths Mitaufsteiger VfL Bochum im Gepäck an. "Es ist nicht vielleicht, sondern definitiv die größte Herausforderung", tat Fürth-Trainer Stefan Leitl auf der Pressekonferenz am Donnerstag seinen Respekt vor der Aufgabe gegen den deutschen Rekordmeister kund. Eine, die seine Mannschaft aber nicht wie das Kaninchen vor der Schlange angehen soll, sondern "mit viel Freude und Mut", fordert der 44-Jährige und ergänzt: "Eine der besten Mannschaften der Welt spielt hier bei uns, und das Stadion wird restlos ausverkauft sein - da wollen wir die Atmosphäre genießen, die Leinen los lassen und ein richtig gutes Spiel zeigen."

Leitl will "diese Top-Mannschaft ärgern"

Um vor 11.730 Zuschauern im Fürther Ronhof gegen den Branchenprimus aus München aber nicht ins Verderben zu rennen, wird es für das Kleeblatt vor allem darauf ankommen, defensiv mindestens genauso stabil zu stehen wie zuletzt gegen Wolfsburg (0:2) oder in Berlin und zudem die individuellen Fehler abzustellen, die Fürth am vergangenen Freitag auch in der Hauptstadt Punkte kosteten. "Wir wollen mit viel physischer Präsenz versuchen, so lange wie möglich kompakt zu bleiben, um diese Top-Mannschaft zu ärgern und das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten", erklärt Leitl.

Defensive Geschlossenheit als Schlüssel zum Erfolg haben sich bereits viele Klubs gegen den FC Bayern vorgenommen, ehe sie an der Umsetzung krachend gescheitert sind. Um gegen die herausragend besetzte Offensive der Münchner (bereits 20 Tore in fünf Ligaspielen) nicht wie Bochum oder auch schon Hertha BSC in dieser Saison (0:5) unter die Räder zu kommen, lautet Leitls Vorgabe: "Es liegt an uns, wie viel Bereitschaft, wie viel Gemeinsamkeit und wie viel Kompaktheit wir auf den Platz bringen, um nicht in Rückstand zu geraten."

Leitl: "Wir wollen schon mutig sein"

Gegen das Star-Ensemble um Robert Lewandowski und Co. ist das leichter gesagt als getan: "Es ist kein Geheimnis, dass Bayern ab der ersten Sekunde das Heft des Handelns in die Hand nehmen und versuchen wird, uns zu bespielen", stellt Leitl sein Team auf reichlich Laufarbeit ein und betont: "Da gilt es, gut und mit letzter Konsequenz zu verteidigen." Nur hinten rein stellen soll sich Fürth aber explizit nicht: "Wir wollen schon mutig sein, und mutig heißt: natürlich vielleicht auch mal etwas höher anlaufen", erklärt der Trainer. "Das hängt letztlich davon ab, wie viel Kompaktheit wir tatsächlich auf den Platz bringen und wie viele gute Aktionen wir starten können, damit das Selbstvertrauen steigt." Leitls Ziel: "Die Leute, die ins Stadion kommen, sollen eine Mannschaft sehen, die füreinander da ist und füreinander kämpft und die bereit ist, diesen herausragenden Gegner vor Aufgaben zu stellen."

Zumindest personell sieht es für die Fürther Herkulesaufgabe gut aus: Bis auf die Langzeitverletzten Gideon Jung (Knie-OP) und Jessic Ngankam (Kreuzbandriss) steht der komplette Kader, also vier Torhüter und 24 Feldspieler, zur Verfügung. Die bisherige sportliche Bilanz in dieser Saison liest sich für den Aufsteiger hingegen weniger erfreulich: erst ein Zähler und nur drei Treffer, dafür schon 13 Gegentore. Davon entmutigen lässt sich Leitl aber nicht: "Wir wussten, was auf uns zukommt. Ich bin deshalb trotzdem ruhig und immer noch gelassen, habe Vertrauen in meine Mannschaft." Denn: "Um unser Ziel zu erreichen, den Relegationsplatz zu ergattern oder direkt in der Liga zu bleiben, brauchen wir keine 50 oder 60 Zähler."

"Wir wollen versuchen, für eine Überraschung zu sorgen"

Viele werden nicht darauf wetten, dass die Spielvereinigung ihr Punktekonto ausgerechnet gegen die Bayern aufstockt. "Es gab immer schon mal wieder Überraschungen, im Fußball ist alles möglich. Warum sollte uns das nicht gelingen?", hält Leitl dagegen und legt damit genau den Mut, den er von seiner Mannschaft sehen will, selbst an den Tag. "Natürlich brauchen wir einen herausragenden Tag", weiß der Familienvater, der seine komplette Jugend selbst beim FC Bayern verbracht hat und dort zum Profi wurde. "Vielleicht auch einen Tag, an dem wir über unsere Leistungsgrenze gehen können, aber warum sollte das morgen nicht passieren? Wir wollen versuchen, für eine Überraschung zu sorgen."