Leitl: "Kompliment an die Jungs, das wirft uns nicht um"

Die Niederlage in Darmstadt ist auf dem Papier ein Rückschlag für Hannover. "Gefühlt" bringt sie das Team aber auch ein Stück voran. Der Nachweis dessen soll in den beiden ausstehenden Partien vor der Winterpause folgen.

Die Chance, zumindest eine Nacht auf dem 3. Tabellenplatz zu verbringen, haben die Profis von Hannover 96 am Freitagabend in Darmstadt verpasst. Doch auch unabhängig davon dient das 0:1 beim aktuellen Klassenprimus als Beleg dafür: Die Niedersachsen befinden sich zwar in einer positiven Entwicklung, sind aber noch kein wirkliches Spitzenteam der 2. Liga. Den Unterschied zwischen den "Lilien" und den "Roten" markierten dabei die viel zitierten Kleinigkeiten.

Dazu gehört auch das Selbstverständnis, mit dem eine weiterhin ersatzgeschwächte Darmstädter Mannschaft gegen Hannovers Bestbesetzung antrat. Nicht von ungefähr hatte auch Siegtorschütze Marvin Mehlem den Eindruck, dass "bei den Gegnern mittlerweile der Respekt gewachsen ist", sogar unabhängig davon, wer im einzelnen gerade im Lilien-Trikot steckt.

Fehlende Effizienz in beiden Strafräumen als Knackpunkte

Am Ende siegte Darmstadt unbestritten verdient. Doch was für die Niedersachsen realistisch möglich gewesen wäre, zeigt etwa der Blick in die 19. Minute. Da besaß Havard Nielsen die erste Großchance der Partie, scheiterte jedoch am glänzenden 98-Keeper Marcel Schuhen. "Wenn wir diese Gelegenheit nutzen, nimmt es vielleicht einen anderen Verlauf", sinnierte Gästecoach Stefan Leitl.

Effizienz ist und bleibt nun mal ein wesentliches Qualitätskriterium - in beiden Strafräumen. Die Rote Karte gegen Phil Neumann nach einer halben Stunde wegen eines Handspiels fast auf der eigenen Torlinie, bildete dann gewiss die Schlüsselszene schlechthin. In Unterzahl verteidigte Hannover zwar "aufopferungsvoll", wie der hervorragende Keeper Ron-Robert Zieler zu Recht festhielt, auf Augenhöhe bewegte sich das Duell dann aber nicht mehr.

Kapitän Zieler gibt den Kurs vor: "Maximale Punktzahl" gegen Düsseldorf und Kiel

Trotz der Niederlage verabschiedeten sich Zieler und Co. mit einem guten Grundgefühl vom Böllenfalltor. "Die Mannschaft hat alles auf dem Platz gelassen, was auch die Fans honoriert haben", erklärt der Kapitän, "wie wir verabschiedet wurden, war ein tolles Zeichen. Die Fans haben ein Gespür dafür, dass die Mannschaft lebt, wir wirklich gute Jungs beisammen haben." Auch Abwehrchef Julian Börner beschwor den "Stolz auf die Truppe, die seit Wochen wirklich als Mannschaft agiert".

Unterstützt wurden diese Einschätzungen vom Urteil des Trainers: "Kompliment an die Jungs, sie haben es in Unterzahl sehr, sehr gut gemacht", betonte Leitl. Die Niederlage sei "schade, aber sie wirft uns auf unserem Weg, in unserer Entwicklung nicht um". Komplimente nach Niederlagen bedeuten zwar prinzipiell einen schmalen Grat, im aktuellen Fall von 96 muss das (Eigen-)Lob indes nicht trügerisch sein. Sich der eigenen Möglichkeiten in dieser Liga überhaupt erst mal voll bewusst zu werden, scheint noch Teil des Prozesses.

Auch dabei geht Zieler mit bestem Beispiel voran: "Wir haben noch zwei Spiele, in denen wir natürlich versuchen, die maximale Punktzahl zu erreichen." Mit Siegen gegen Düsseldorf und in Kiel könnte Hannover untermauern: Auf dem Weg zu einem Top-Team fehlt tatsächlich nur noch ein Schritt.