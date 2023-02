Leitl: "Jedem ist bewusst, was auf uns zukommt"

Hannover 96 hofft nach zuletzt drei Niederlagen auf eine schnelle Kehrtwende. Trainer Stefan Leitl richtet den Blick aufs Wesentliche und geht mit einem Spieler besonders hart ins Gericht.

Das Jahr 2023 hat für Hannover 96 denkbar schlecht begonnen. Drei Spiele - und null Punkte. Gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:3), beim FC St. Pauli (0:2) und am vergangenen Samstag gegen den SC Paderborn (3:4) gab es für die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl nichts zu holen. "Jedem ist bewusst, was auf uns zukommt", sagt der Coach deshalb vor dem Gastspiel am Samstag (LIVE! bei kicker) beim SSV Jahn Regensburg.

Der Tabellenletzte aus der Oberpfalz hat in diesem Jahr ebenfalls noch nicht punkten können. Leitl weiß, dass es in Regensburg keinen Schönheitspreis zu gewinnen gibt. "Fußballerisch muss man den ein oder anderen Abstrich machen. Wir müssen dort die Zweikämpfe annehmen und gewinnen", fordert er. Und die individuellen Fehler vermeiden, die zuletzt sieben der neun Gegentore vorausgingen, wie der 96-Coach vorrechnet. "Wenn wir unsere Fehler minimieren, werden wir auch wieder Spiele gewinnen", ist sich Leitl sicher.

Börner holt sich Rüffel ab - Kunze angeschlagen

In Ungnade gefallen ist bei den Spielanalysen der jüngsten Vergangenheit Innenverteidiger Julian Börner, der nicht nur gegen Paderborn patzte und voraussichtlich in Regensburg nicht zur Startelf gehören dürfte. "Es ist noch nicht entschieden, ob Börnie auf der Bank sitzen wird", erzählt Leitl und führt weiter aus: "Ein Führungsspieler kann dann führen, wenn er seine eigene Leistung bringt. Das waren in den letzten Wochen zu viele individuelle Fehler, das muss man klar sagen."

Klar ist auch, dass 96 nicht mit derselben Formation wie gegen Paderborn beginnen wird. Das hatte der Trainer auch schon am Dienstag erklärt und bestätigte am Donnerstag: "Wir werden Wechsel vornehmen. Ich erhoffe mir davon eine andere Energie auf dem Platz." Möglicherweise wird neben Börner auch Fabian Kunze nicht in Regensburg auf dem Platz stehen. Der defensive Mittelfeldspieler, der bei 96 gesetzt ist, konnte am Donnerstag wegen Oberschenkelproblemen nicht trainieren. Leitl: "Wir müssen gucken, ob es reicht."