Leitl: "In der Summe reicht das nicht"

Langsam wird es bitter für das Kleeblatt: Auch im achten Versuch gelang der Mannschaft von Stefan Leitl nicht der erste Dreier. Nur ein Punkt zu diesem Zeitpunkt der Saison bedeutet einen historischen Tiefstwert, und nach dem 0:1 gegen Mitaufsteiger Bochum muss die Frage erlaubt sein: Gegen wen will die SpVgg in dieser Liga überhaupt punkten?

Nach acht Spieltagen ist noch nie eine Mannschaft abgestiegen. Der Glaube, Fürth könne den Klassenerhalt schaffen, schwindet aber schon zu diesem frühen Zeitpunkt auf ein Minimum, zumal der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen wächst. "Wir sind sehr enttäuscht, es tut sehr weh", bekannte Kapitän Branimir Hrgota nach der sechsten Niederlage in Serie. Aufgrund dieser Enttäuschung sei ihm die geschönte Analyse gestattet, wonach sein Team in jedem Spiel ganz nah dran sei und viele Chancen habe.

Standard-Gegentor "ärgert" Leitl

Treffender wäre es zu sagen, dass sich die Franken in der Offensive extrem schwer tun und die wenigen Chancen zu selten nutzen. Gegen die biederen Bochumer konnte Fürth in einer schwachen Partie nur in der Viertelstunde nach der Halbzeit ansatzweise überzeugen. Symptomatisch, dass der Gegentreffer wie so oft nach einer Standardsituation und damit viel zu billig fiel. Danach war der sprichwörtliche Stecker gezogen, das Leitl-Team nicht mehr in der Lage, zurückzuschlagen. "Ärgerlich", nannte der Trainer das Gegentor und konstatierte: "In der Summe reicht das nicht."

Die Außenseiter-Rolle der SpVgg ist oft genug beschrieben worden, am Samstag galt diese nicht. Bochum ist einer der wenigen Gegner auf Augenhöher, doch selbst hier reichte es nicht für Zählbares. "Man hat Woche für Woche die Chance in der Bundesliga zu punkten, wenn man an die Leistungsgrenze geht und Fehler vermeidet", will Leitl es mit seinem Team weiter versuchen, Glück verdiene man sich durch Engagement, Disziplin und unbeugsamen Willen. Wobei: "Am Glück lag es gegen Bochum nicht." Eher an der grundsätzlich fehlenden Qualität, die wohl auch ein anderer Trainer nicht anheben könnte. "Natürlich hinterfrage ich mich und mache es mir nicht einfach und deute mit dem Finger auf andere. Ich versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben", sagt Leitl und verweist auf die erfolgreiche Vergangenheit. Als Abstiegskandidat übernahm er das Kleeblatt Anfang 2019 und führte es bis in die Bundesliga. Die aber scheint nach den bisherigen Eindrücken sportlich eine Nummer zu groß.