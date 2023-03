Leitl: "Ich würde nicht sagen, dass ich um meinen Job kämpfen muss"

Bei Hannover 96 läuft es in diesem Jahr noch überhaupt nicht. Aus acht Spielen holten die Niedersachsen magere drei Punkte. Coach Stefan Leitl fürchtet sich trotzdem nicht vor einer Entlassung und sieht seine Elf sogar mehr oder weniger im Soll.

Viel zu holen gab es in diesem Jahr noch nicht für Hannover 96: Drei Punkte aus acht Spielen sind eine traurige Bilanz. Und die muss am Samstag dringend aufpoliert werden. Der Tabellenletzte SV Sandhausen gastiert in Hannover - und alles andere als drei Punkte wären nicht nur eine herbe Enttäuschung, sondern würden den Stuhl von Trainer Stefan Leitl erheblich ins Wanken bringen.

"Ich würde nicht sagen, dass ich um meinen Job kämpfen muss", sagt der Coach. "Wir haben im Sommer ein Ziel ausgegeben, das wir nach wie vor erreichen können." Und das wäre ein einstelliger Tabellenplatz. Aktuell belegt 96 Tabellenplatz zehn. Fraglich ist, wie lange 96-Boss Martin Kind noch stillhält. "Wenn wir einstellig werden, sind wir einen Schritt nach vorne gekommen", meint Leitl.

Leitl sieht 2023 nur zwei schwache Spiele seiner Elf

Seit Wochen geht es für 96 allerdings nur rückwärts. Er sei nicht im Sommer angetreten, um im ersten Jahr in Hannover aufzusteigen, sagt Leitl, der trotz der Negativserie in diesem Jahr nur zwei schwache Spiele seiner Mannschaft ausgemacht hat: die Heimniederlage gegen den 1. FC Magdeburg (1:2) und die Derbypleite in Braunschweig (0:1) vor der Länderspielpause. Auch in der Hinrunde seien viele Spiele sehr eng gewesen. Dennoch hatte 96 aus 17 Spielen 28 Punkte geholt.

Die Jungs machen wieder einen besseren Eindruck Stefan Leitl

Der Schwung aus der Hinrunde ist aber in der XXL-Winterpause komplett verloren gegangen. "Jetzt haben wir mehr Druck, weil wir drei Punkte holen sollten", weiß der 45-Jährige. Was ihm Hoffnung macht: "Die Jungs machen wieder einen besseren Eindruck. Im Training ist schon Zug und eine gute Kommunikation drin. Wir müssen das jetzt auch auf das Spielfeld am Samstag transportieren."

Klar ist, dass Leitl auch wieder sein System ändern wird und nach dem 4-2-3-1 zuletzt in Braunschweig auf eine Grundordnung mit drei Innenverteidigern, zwei hoch stehenden Außenverteidigern, zwei Zentrumspielern, einem Zehner und zwei Stürmern zurückkehrt. So war 96 auch am vergangenen Freitag im Test beim FC St. Pauli angetreten - und hatte 0:2 verloren.