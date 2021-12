Leitl: "Ich verfalle nicht in Ekstase"

Der erste Saisonsieg nach nur einem Punkt und zwölf Niederlagen in Serie, dazu der erste Bundesligaheimerfolg der Vereinsgeschichte: Erleichterung zog am Sonntagabend ein in Fürth, aber auch Realismus nach dem 1:0 gegen Union Berlin.

Dieses Mal lief alles für das Kleeblatt: Ein so strittiges wie "dreckiges" Tor durch Havard Nielsen, bei dem der Schiedsrichter zugunsten des Aufsteigers entschied. Ein Gegner, der seine Chancen eben nicht eiskalt nutzte. Und mit Sascha Burchert ein Torwart, der den Sieg festhielt. "Wir hatten Glück und Können auf unserer Seite. Man kann sich einen Sieg und das nötige Quäntchen Glück auch mal verdienen", sagte Trainer Stefan Leitl, der auf knapp 126 Kilometer Laufleistung seiner Mannschaft verwies und ihr nach dem 1:0 über Union Berlin ein großes Kompliment aussprach. "Wir hätten es in der Vergangenheit eher verdient gehabt, das ein oder andere Heimspiel zu gewinnen, das wir klar dominiert, aber verloren haben", fügte er an. Vermutlich meinte er das 1:1 gegen Arminia Bielefeld oder das 1:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Gegen Union passte alles zusammen. "Ein Sieg ist durch nichts zu ersetzen. Wir haben die Partie mit Kampf und Leidenschaft auf unsere Seite gezogen", sagte Leitl, der bei aller Erleichterung und Freude den Blick für die Realität nicht verlor. "Wir haben den 15. Spieltag und vier Punkte. Deswegen verfalle ich nicht in Ekstase, ich kann das gut einordnen." Zwölf Zähler beträgt der Rückstand auf den FC Augsburg auf dem Relegationsrang, eine vermutlich uneinholbare Bürde. Von daher war der Sieg am Sonntagabend vor allem einer für die Moral und das Selbstvertrauen. Er gelang auch deswegen, weil Leitl von seinem sonstigen fußballerischen Plan etwas abwich: "Unser Ansatz war klar: Wir wollten nicht so offen sein und nicht so hoch attackieren. Das haben wir relativ gut gemacht."

Blaupause für die kommenden Wochen?

Und vielleicht bietet dieses Spiel die Blaupause für weitere Erfolge in naher Zukunft: "Der Ansatz muss sein, über defensive Kompaktheit zu kommen und trotzdem das Spielerische nicht zu vernachlässigen. Das geht mit Selbstvertrauen, davon haben wir etwas getankt", sagte Leitl. Selbstvertrauen und Können wird sein Team bereits am Mittwochabend benötigen, wenn das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund ansteht. Anschließend besteht im Heimspiel gegen den FC Augsburg die realistische Chance, zum Jahresausklang gleich den zweiten Heimsieg folgen zu lassen. Es müsste halt wieder alles passen.