Leitl: "Ich habe keinem Verein eine Zusage gegeben"

Normalerweise beginnt Stefan Leitl die Pressekonferenz vor einem Spiel damit, das fehlende Personal aufzuzählen. Nicht so am Donnerstagmittag. Da interessierten einzig Leitls Beweggründe, warum er sich entschieden hat, Fürth nach dreieinhalb Jahren zum Saisonende zu verlassen.

Das sportliche Schicksal des Kleeblatts ist mit dem Abstieg besiegelt, die Partie bei Union Berlin am Freitagabend (20.30 Uhr) aus fränkischer Sicht nicht mehr als ein Auslaufen um Punkte. Wichtig sind Grundsatzentscheidungen. Die von Leitl lautet: Er verlässt den Ronhof. "Ich habe eine Entscheidung getroffen", begann der 44-Jährige, die Betonung legte er dabei - später mehrmals - auf "eine". Die sei ihm sehr schwergefallen und ein Prozess über mehrere Wochen gewesen. Endgültig sei sie, so viel verriet er auf Nachfrage des kicker, am vergangenen Sonntag gefallen, dem Tag nach dem 1:4 gegen Leverkusen und dem Abstieg.

"Wir haben in den vergangenen fast dreieinhalb Jahren eine intensive und erfolgreiche Zeit verbringen dürfen", fasste der Noch-Trainer zusammen. Mit "wir" meine er "alle Mitarbeiter, Fans und Sponsoren, die zum Erfolgsweg beigetragen haben". Einen "ganz besonderen Dank" sprach er an Sportdirektor Rachid Azzouzi aus, für das Vertrauen, die Unterstützung und die offene und ehrliche Kommunikation. Mit Letzterem lieferte Leitl eine Steilvorlage, hatte sich Azzouzi doch am Mittwoch enttäuscht gezeigt, von Leitls Gesprächen mit Hannover 96 über die Medien und nicht persönlich erfahren zu haben. Nachfragen dazu wehrte der Trainer am Donnerstag mit dem Verweis auf "ein Treffen, wie es in der Branche üblich ist" ab.

Leitl: "Es kann alles passieren"

In Hannover geht man davon aus, dass Leitl neuer Trainer wird. Doch der wiegelt ab: "Ich habe keinem Verein eine Zusage gegeben, es kann alles passieren." Gut möglich, dass die Finalisierung seines neuen Engagements davon abhängt, dass 96 den Klassenerhalt in der 2. Liga schafft. Der gilt als sehr wahrscheinlich, ist aber noch nicht fix.

Es braucht eine neue Ansprache, eine neue Energie, dazu bin ich nicht mehr bereit. Stefan Leitl

Lieber als über die Zukunft redete Leitl über Vergangenheit und Gegenwart. "Die Entscheidung habe ich nicht gegen die SpVgg, sondern für mich getroffen. Ich blicke mit Stolz auf das Erreichte zurück." Zum Beispiel auf den Klassenerhalt 2019, den Aufstieg 2021 oder David Raum und Anton Stach, die unter ihm spielten und mittlerweile Nationalspieler sind. Nun übergebe er eine Mannschaft, die zwar aus der Bundesliga absteige, in ihrem Fundament aber stehe und dank Rachid Azzouzi auch in der kommenden Saison gut aufgestellt sein werde. Er sei zu dem Entschluss gekommen, einem Neuanfang nicht im Wege stehen zu wollen. "Es braucht eine neue Ansprache, eine neue Energie, dazu bin ich nicht mehr bereit." Ehrenhaft, allerdings auch mit einem Geschmäckle, sollte Hannover den Klassenerhalt am Wochenende eintüten und Leitl anschließend dort sofort präsentiert werden.

Ach ja, um das Personal ging es am Ende auch noch: Jamie Leweling kehrt im Gegensatz zu Max Christiansen nach COVID-19 zurück, dafür fällt Jeremy Dudziak (Mandelentzündung) erneut aus, auch Paul Seguin und Havard Nielsen fehlen weiterhin.