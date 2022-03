Leitl: "Ich bin überzeugt, dass wir etwas mitnehmen"

Wird die 13 zur Glückszahl für das Kleeblatt? Aus den ersten zwölf Auswärtsspielen dieser Saison holte Fürth erst einen Punkt. Am Samstag in Bochum soll es endlich mit einem Sieg klappen. Trainer Stefan Leitl steht dafür fast der komplette Kader zur Verfügung, während der Gegner am Pokal-Aus zu knabbern hat.

Richtig einlassen auf diese Konstellation wollte sich Stefan Leitl am Freitagmittag nicht. Ob es die Siegchancen erhöhe, dass Bochum am Sonntag und am Mittwoch spielen musste, inklusive Verlängerung im Pokal und dramatischem K.-o. in der 120. Minute? Körperlich kein Problem im Profisport, meinte Leitl.

Aber mental? "Es wird darum gehen, wie viel Intensität wir auf den Platz bringen und was Bochum dann daraus macht. Wir haben in den vergangenen Wochen gute Auswärtsspiele gezeigt, aber leider keine Ergebnisse für uns erzielt", sagte Leitl, versehen mit dem Zusatz: "Wir müssen und wollen ein hohes Tempo fahren. Gelingt uns das, dann bin ich überzeugt, dass wir aus Bochum etwas mitnehmen." Für Leitl ist die Partie eine auf Augenhöhe, "man kennt sich". Das 0:1 aus der Hinrunde ordnet er in die Kategorie "unglücklich und unnötig" ein, "es hat damals zu unserer Gesamtsituation gepasst".

Jung und Ngankam noch keine Optionen - Dreierpacker Leitl

Geändert haben sich für Fürth die personellen Voraussetzungen, Leitl freut sich über 22 Spieler im Kader. Dazu gehören auch die Langzeitverletzten Gideon Jung und Jessic Ngankam, die trotz ihrer Fortschritte frühestens in einer Woche gegen RB Leipzig ein Thema für den Kader werden könnten. "Augenblicklich ist es schwer, in die Mannschaft zu kommen", sagt Leitl, er wird also kaum an der Startelf rütteln, die zuletzt dreimal in Folge identisch war.

Mit einem Sieg hätte Fürth übrigens zwölf Punkte in der Rückrunde geholt - mehr Zähler sammelte die SpVgg in einer Halbserie im Oberhaus noch nicht. Für Leitl ist Bochum ein gutes Pflaster, er erzielte dort beim 4:1 des FC Ingolstadt 2010/11 den einzigen Dreierpack seiner Profikarriere. Die Tore müssen dieses Mal jedoch andere schießen.