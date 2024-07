Leitl hofft, dass Tresoldi "nicht erwachsen wird"

Er wird im August erst 20 Jahre alt und hat den Durchbruch in der 2. Liga schon geschafft. Nicolo Tresoldi zählt zu den großen Hoffnungen bei Hannover 96 in der neuen Saison. Der Trainer wünscht sich, dass sein Stürmer von der Entwicklung der gesamten Mannschaft entscheidend profitiert.

Hoffnungsträger in Hannover: Nicolo Tresoldi. IMAGO/Noah Wedel

Jessic Ngankam staunte am vergangenen Mittwoch nicht schlecht. "Ich dachte, ich wäre gut. Aber dann kam Nico auf den Platz. Ich verstehe nicht, was er anders macht und warum er so gut ist", erzählte der Neuzugang von Hannover 96, der von Eintracht Frankfurt ausgeliehen wurde. Mit "Nico" hatte Ngankam seinen neuen Mitspieler Nicolo Tresoldi gemeint. Der Stürmer von Hannover 96 glänzte beim Padel-Tennis im Hannoverschen Tennis-Verein. Die anderen 96-Kicker waren chancenlos gegen ihn. Und beeindruckt.

Tresoldi, der im italienischen Cagliari geboren wurde, galt schon seit Jahren in Hannover als großes Talent und gehört seit zwei Jahren zum Profi-Kader des Traditionsklubs. Seine Zweitliga-Premiere feierte er am 15. Juli 2022, als er kurz vor Schluss beim Spiel in Kaiserslautern eingewechselt wurde. Weitere mehr oder weniger lange Einsätze folgten - der Durchbruch des Nachwuchsstürmers ließ aber noch auf sich warten.

Er soll seine Jugendlichkeit und seine Leichtigkeit gerne behalten. Stefan Leitl über Nicolo Tresoldi

In der vergangenen Saison gelang dem 19-Jährigen dann der Aufstieg zum Stammspieler. 30 Einsätze stehen zu Buche, sieben Tore auch. Tresoldi gewann zusehends an Sicherheit und Erfahrung. "Ich hoffe nicht, dass Nicolo erwachsen ist. Er soll seine Jugendlichkeit und seine Leichtigkeit gerne behalten", wünscht sich sein Trainer Stefan Leitl. "Er hat die Erfahrungswerte aus zwei Jahren als Profi, er hat Tore geschossen, war über weite Teile der Saison Stammspieler und hatte viele Einsätze", zählt der Coach auf. "Das macht ihn alles automatisch besser." Tresoldis Marktwert soll mittlerweile bei etwa fünf Millionen Euro liegen. Sein Vertrag in Hannover läuft noch bis 2026.

Muss sich Ngankam hinten anstellen?

Auch im Testspiel am vergangenen Samstag gegen Drittligist SC Verl war Tresoldi erfolgreich und sorgte in der 50. Minute für den ersten 96-Treffer beim 2:1-Sieg. Im Kampf um die Position in der Sturmspitze hat der U-21-Nationalspieler die Nase vorn vor Neuzugang Ngankam. "Mittelstürmer ist Nicolos beste Position und er muss auf seiner besten Position spielen", betont Leitl. "Ihn auf eine Position zu stellen, auf der er sich nicht wohl fühlt, ergibt keinen Sinn."

Der Trainer hofft, dass sein Sturm-Juwel in der neuen Spielzeit den nächsten Entwicklungsschritt vollzieht. Heißt: noch durchsetzungsfähiger und damit auch torgefährlicher wird. Leitl: "Jetzt geht es darum, dass Nicolo fit bleibt und gesund ist und dass wir als Mannschaft reifen. Davon wird er auch profitieren." Der Fußballlehrer bescheinigt seinem jungen Spieler "ein wahnsinnig spannendes Profil". Und regelmäßige Einsätze unterstützen die Reife auf dem Platz. "Er hat eine tolle Entwicklung genommen", freut sich Leitl.