Leitl geht von Köhn-Verbleib aus

Medienberichten zufolge steht Hannovers Außenbahnspieler Derrick Köhn (25) beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul auf dem Wunschzettel. Etwaigen Wechselgerüchten schob nun aber 96-Coach Stefan Leitl einen Riegel vor. "Derrick ist unser Spieler. Es sind Gerüchte, wir sind in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Hamburg. Ich gehe davon aus, dass er am Freitagabend spielt." Köhn spielt seit 2022 für Hannover und machte in dieser Saison 20 Spiele in der 2. Bundesliga (drei Tore, sechs Assists).