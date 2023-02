Leitl: "Froh über die Reaktion der Jungs"

Das magere 1:1 in Regensburg liefert Hannovers Trainer weiterhin Ansatzpunkte für Kritik. Immerhin: Der freie Fall ist zunächst gebremst, auch wenn dies nicht mit der eigentlich bevorzugten Spielweise des 45-Jährigen gelang.

Anfangs nach wie vor im falschen, weil selben Film wie in den vergangenen Wochen wähnte sich Stefan Leitl am Samstag in Regensburg. Allzu viel erinnerte den Coach beim frühen Gegentor zum 0:1 nach nur 16 Minuten an die Art und Weise, wie seine Mannschaft bei den bisherigen drei Niederlagen in den drei Saisonspielen die Gegentore teilweise regelrecht hergeschenkt hatte. Wieder erwies sich auch der junge Bright Arrey-Mbi als Fehlerteufel. Der misslungene Klärungsversuch der 19-jährigen Leihgabe des FC Bayern per Hacke erinnerte Leitl sogar kurz an ein Spielerverhalten aus der Jugendzeit. Den Stab aber brach er nicht über seinen Youngster, obschon er kritisch anmerkte: "Wenn wir Pflichtbewusstsein im Defensivverhalten fordern, dann muss ich das mit maximaler Konsequenz betreiben. Dann sind wir nicht mehr in der U-19-Bundesliga, sondern im Profisport angekommen. Das muss man deutlich ansprechen, um besser zu werden für die Zukunft."

Man hat gesehen, dass sie willig sind. Alles andere müssen wir uns hart erarbeiten. Stefan Leitl

Immerhin konnten die Niedersachsen beim Jahn nach bisher drei Niederlagen in drei Spielen im Jahr 2023 ihren freien Fall bremsen. Der späte Ausgleichstreffer von Cedric Teuchert bescherte den ersten Punktgewinn in der Rückrunde. Diesen unter allen Umständen erringen zu wollen, gefiel Leitl, der von einer "guten Moral" seiner Mannschaft sprach. "Sie hat Einsatz gezeigt. Ich bin froh über die Reaktion der Jungs. Man hat gesehen, dass sie willig sind. Alles andere müssen wir uns hart erarbeiten."

Denn auch die derzeitige Spielweise entspricht nicht den eigentlichen Idealvorstellungen des 45-Jährigen. Wichtig sei gewesen, diesmal die Intensität, vor allem im Spiel um den zweiten Ball, anzunehmen, sich aus dem Zentrum nicht zu sehr locken lassen. Das Mittel für den eigenen Weg nach vorne war aber mehr den Umständen geschuldet: Lange Bälle dominierten gegenüber dem spielerischen Ansatz über Kombinationen. "Diesmal war es die einfache Spielfortsetzung in die gegnerische Hälfte", räumte Leitl ein. "Wenn wir den Ball mit fünf, sechs, sieben, acht Kontakten gespielt haben, gab es immer wieder Räume. Ich hätte es lieber in Zukunft wieder flach von hinten heraus." Aber: Fußball sei nun einmal ein Ergebnissport. "Und wir müssen Ergebnisse erzielen. Deshalb müssen wir den einen oder anderen Schritt zurückgehen, um in der Entwicklung wieder weiter voranzukommen."