Leitl findet die Stimmung "zu schlecht"

Nach zwei müden Darbietungen in der Liga bei Preußen Münster und im Pokal bei Arminia Bielefeld ist bei Hannover 96 die Stimmungslage angespannt. Trainer Stefan Leitl redet seine Mannschaft vor dem Nord-Derby am Freitag gegen den Hamburger SV stark.

Die Vorfreude auf das Nord-Derby am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen den Hamburger SV ist groß bei Hannover 96. Das Nord-Derby ist lange ausverkauft. "Ich freue mich auf die Herausforderung. Es wird ein großes Spiel" prophezeit 96-Cheftrainer Stefan Leitl. "Beide Mannschaften sind gut in die Saison gestartet."

Ich kann es mir langsam nicht mehr angucken. Sportchef Marcus Mann

Diese Meinung teilt im Lager von Hannover 96 aber nicht jeder. War das erste Saisonspiel mit dem 2:0 in der Heinz von Heiden Arena gegen Aufsteiger SSV Jahn Regenburg noch gut, folgte am zweiten Spieltag mit dem schmeichelhaften 0:0 bei Aufsteiger Preußen Münster schon die Ernüchterung. Und die ebenfalls indiskutable Leistung beim 0:2-Pokal-Aus in Bielefeld sorgte zusätzlich für angespannte Stimmung beim Traditionsklub gleich zum Saisonstart. "Schlafwagenfußball", polterte Sportchef Marcus Mann nach der Pokal-Niederlage am vergangenen Samstag. Und weiter: "Ich kann es mir langsam nicht mehr angucken."

Am Donnerstag erklärte Leitl, dass ihm das 0:2 in Bielefeld bis Mittwoch zwar noch wehgetan habe, nun wolle er aber den Scheinwerfer komplett auf die Partie gegen den Hamburger SV lenken. "Der Pokal ist abgehakt, ist erledigt. Lasst uns nach vorne blicken", sagte der Fußballlehrer. "Wir haben in Bielefeld kein gutes Spiel gemacht. Aber die Stimmung ist mir zu schlecht vor so einem Spiel."

In der Liga will 96, aktuell mit vier Punkten aus den zwei Spielen immerhin Tabellenvierter, die Schlagzahl wieder erhöhen. "Den größten Druck machen wir uns selbst. Wir müssen versuchen, von der ersten Sekunde an im Spiel zu sein und eine große Freude zu entwickeln. Wir müssen auch Mut haben, Dinge zu probieren, die vielleicht auch mal misslingen. Und trotzdem den Mut haben, immer dranzubleiben", fordert der Trainer. "Wir wollen gewinnen, aber dafür muss schon viel funktionieren."

Leitl zuversichtlich: "Gute Jungs, die gut spielen werden"

Zumindest deutlich mehr als zuletzt. "Das ist eine gute Mannschaft, das sind gute Jungs", betonte der 47-Jährige. Er habe "absolutes Vertrauen in die Jungs. Das sind gute Jungs. Und die Mannschaft wird morgen gut spielen." Die Trainingseinheiten seien auch gut, aber die Energie aus der Woche habe die Mannschaft an den vergangenen beiden Wochenenden nicht auf den Platz gebracht. "Wir müssen in jeder Phase des Spiels am Limit sein", forderte Leitl daher für das Derby am Freitag. "Wir sind gut vorbereitet und wissen, was auf uns zukommt. Der HSV ist ein starker Gegner mit einem sehr guten Ansatz, Fußball zu spielen."